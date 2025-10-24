En la primera quincena de octubre la inflación sorprendió a la baja, sobre todo por caídas mayores a las estimadas en los precios agropecuarios debido a las lluvias, explicaron especialistas.

El alza anual del nivel general de precios llegó a 3.63%, con lo que aminoró su marcha luego de hilar cuatro quincenas al alza, para ubicarse en su nivel más bajo desde la primera quincena de agosto pasado, mostraron los datos del Inegi.

El incremento estuvo por debajo de la mediana de las proyecciones de los analistas consultados por Citi, que era de 3.71%.

El peor enemigo del dinero. Fuente Inegi

El crecimiento interanual en el Índice Nacional de Precios al Consumidor puede mantenerse debajo de 4% en un contexto de lento dinamismo económico. No obstante, el panorama inflacionario es algo complejo, por lo que las próximas acciones del Banco de México (Banxico) en política monetaria deberán ser más prudentes, advirtió Alejandro Saldaña, economista en jefe del grupo Ve por Más.

Sano y barato

Los productos agropecuarios registraron una inflación anual de 1.06% en la primera mitad de octubre, su segunda quincena al hilo de desaceleración. Además, los precios de frutas y verduras retrocedieron 8.38% anual, su novena quincena de contracción, que continuará el resto del año, estimaron especialistas de Grupo Financiero Base.

Entre los bienes del campo con importantes disminuciones anuales destacan la calabacita, con 13.38%; nopales, 9.12%; uva, 9.48%; cebolla, 7.27%, y melón, 5.05%.

Pese a ello, habrá que estar pendientes de su desempeño ante los posibles efectos adversos de las lluvias en varios estados del país. Además, no queda claro cuál podría ser el efecto del paro nacional de agricultores, el cual incluyó bloqueos a un número de carreteras y el desecho de productos ante las quejas de que se cotizan a precios muy bajos, advirtió un análisis de Banorte.

Por su parte, la inflación de productos pecuarios se ubicó en 8.27%, manteniendo el comportamiento mostrado durante todo 2025, con tasas superiores a 7% y sin enviar señales de que podría moderarse.

Entre las alzas anuales más relevantes de los bienes pecuarios sobresalen la carne de res, con 18.71%; vísceras de res, 15.79%; pollo, 5.42%, y manteca de cerdo, 4.77%. En el caso de los productos del mar, el precio del pescado subió 4.68%, y el del camarón 4.45%.

Interrumpe avance

El índice de precios subyacente, que incluye bienes y servicios menos volátiles y que marcan la tendencia a mediano plazo de la inflación general, creció 4.24% anual, cifra menor a la tasa de 4.30% observada en la quincena previa.

Él índice subyacente se desaceleró ligeramente después de tocar su mayor nivel desde mayo de 2024. No obstante, lleva 10 quincenas por encima de 4%.

El segmento de las mercancías llegó a 4.06%, con lo que interrumpió su racha alcista, tras alcanzar en la lectura previa una tasa de 4.41%, su mayor variación desde enero de 2024. La reciente corrección en el rubro de mercancías se debe a la reversión de la depreciación cambiaria, observada entre el tercer trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2025, dijo Saldaña.

Al interior, destacó la inflación de las mercancías no alimenticias, que se ubicó en 3.05%, hilando dos quincenas de desaceleración y enviando la señal de que podría estar en un punto de inflexión a la baja.

Por su parte, la inflación de mercancías alimenticias se ubicó en 5.24%, desacelerándose con respecto a la quincena pasada, pero hilando siete quincenas por encima de 5%, siendo el principal factor por el que la carestía de las mercancías se mantiene alta, advirtieron analistas de Grupo Base.

Asimismo, este año los precios de los servicios se han moderado ante el bajo dinamismo económico. Sin embargo, todavía exhiben tasas de crecimiento muy superiores a su promedio histórico de 3.0%, y en la primera mitad de octubre se aceleraron ligeramente para llegar a 4.42%, hilando dos lecturas al alza, por un mayor dinamismo en aquellos rubros distintos a vivienda y educación, destacó Saldaña.

Perspectiva al cierre

Para el resto del año, analistas de Banamex prevén que la inflación subyacente anual seguirá relativamente estable con movimientos al interior que se compensen.

En el caso de la no subyacente, parte más volátil de los precios, se proyecta que seguirá una tendencia de incremento gradual en el caso de los agropecuarios, en parte por una baja base de comparación, mientras que la inflación de energéticos se mantendría estable, por el acuerdo de un precio máximo para la gasolina de bajo octanaje.

Para 2026, los especialistas de grupo Base prevén una inflación anual ligeramente mayor a la de este año, sobre todo en los primeros meses, por los efectos de los impuestos propuestos en el Paquete Económico.