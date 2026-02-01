El ánimo de los empresarios dedicados a la construcción atraviesa su peor momento en casi un lustro, de acuerdo con los resultados de la más reciente Encuesta Mensual de Opinión Empresarial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El indicador de confianza empresarial del sector llegó a 45 puntos durante diciembre pasado y fue el nivel más bajo desde abril de 2021, indica el sondeo aplicado a constructoras con mínimo 100 personas ocupadas.

En particular, la percepción sobre el momento adecuado para invertir se desplomó a 17.8 puntos, mientras que el índice que mide la opinión en relación con la situación económica presente del país disminuyó a 44.2, y el correspondiente al futuro de la producción nacional fue de 54.9 unidades. El indicador que monitorea la situación económica presente de las constructoras se colocó en 49.2 puntos y con una visión corporativa a futuro alcanzó las 60.2 unidades.

Los principales riesgos para la economía mexicana siguen ligados a la construcción, ya que, si vuelve a desacelerarse, podría afectar a otras industrias, como vimos en 2025, advirtió el economista en jefe de HSBC México, José Carlos Sánchez.

Gráfica: Elaboración propia

Analistas de Banorte calculan que la aceleración de las obras de construcción y remodelación en las tres sedes del Mundial de Futbol: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, así como los esfuerzos por explotar la derrama positiva del evento en otros destinos, continuarán impulsando la recuperación de la inversión durante la primera mitad del presente año.

Desde su punto de vista, los determinantes más claros serán el gasto presupuestado del gobierno para el capital en infraestructura y la formalización de reglas para la inversión mixta en proyectos gubernamentales.

Expertos de Banamex proyectan que la justa deportiva generará una derrama económica total de 36 mil 487 millones de pesos, por lo que modificaron su pronóstico de crecimiento económico de 1.5% a 1.6% para 2026.

Semanas atrás, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Luis Méndez, indicó que las perspectivas para 2026 son positivas, afirmando que esperan que “pudiera haber un crecimiento hasta 3% o 4% en infraestructura”.