$AAPL Apple Q4 FY24 (Sept. quarter):



💳 Services +12% Y/Y to $25B.

📱 Products +2% Y/Y to $70B.



• Revenue +6% Y/Y to $95B ($0.5B beat).

• Operating margin 31% (+1pp Y/Y).

• EPS $1.64 ($0.04 beat). pic.twitter.com/DtxyeLPxia