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El reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que, para este domingo, la temperatura máxima será de 22 grados Celsius (°C), y se prevé ambiente cálido, cielo medio nublado, lluvias fuertes a muy fuertes puntuales acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.
Soplará viento de dirección variable de 5 a 20 kilómetros por hora (km/h), con rachas cercanas a los 45 km/h.
Por la noche, el termómetro marcará una temperatura de 18ºC, mientras que para las 6:00 horas del lunes se espera 15°C, por lo que habrá amanecer fresco.
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La imagen de monitoreo del Popocatépetl sigue en Fase 2, no reporta emisiones recientes de ceniza volcánica; en caso de emitirse, la pluma se dispersaría hacia el Norte.
Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.
LL
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