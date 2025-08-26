La fundación de distribuidores Nissan y la fintech Mattilda invierten en escuelas, con el objetivo de atender los vacíos que existen en el sector educativo en México.

Anabel Ramírez, gerente general de la Fundación de Distribuidores de Nissan, la cual este año alcanzará 124 primarias construidas en zonas marginadas, apuntó que han realizado un trabajo importante para la educación en 25 años.

“Estamos agradecidos con el trabajo colaborativo, tenemos mucha fe y estamos convencidos de que las buenas obras robustecen a la educación. Trabajamos con los gobiernos municipales, estatales y el federal, con la Secretaría de Educación, para hacer esto bien.

“Es así como los distribuidores agradecen a las comunidades, para beneficio de niños ya que enfrentan problemas de transporte solo para llegar a escuelas y por si mismo la oportunidad de iniciar sus estudios al ser instalaciones donde ha sido difícil llegar”, dijo la ejecutiva.

En estos 25 años, la fundación ha invertido 10.5 millones de pesos en promedio y ha atendido a mas de 1.4 millones de alumnos desde sus inicios.

La Fundación de Distribuidores de Nissan ha construido 124 primarias en zonas marginadas. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Mattilda expande sus operaciones en México

A su vez, la empresa Mattilda, que es una plataforma tecnológica fintech que ofrece soluciones financieras y administrativas a instituciones educativas en México está expandiendo sus operaciones en el país a partir de la misma problemática, el necesario desarrollo de escuelas.

Adrián Garza, cofundador y codirector de crecimiento de Mattilda, señaló que ante la necesidad de educación en América Latina y México es que han crecido de forma importante desde su fundación en 2022.

“Estamos hablando de una base de 27-28 millones de alumnos de niños a los cuales el gobierno les tiene que dar un servicio. Si el gobierno no se da abasto, entonces nosotros lo que vemos es el sector privado como un aliado del gobierno, para quitarles carga operativa, cierta presión y al mismo tiempo sabemos y lo mencionábamos, cada vez más personas se van a dar cuenta de esta situación en el sentido de que hay más calidad de educación en los privados que en lo público, es una realidad”, señaló el ejecutivo.

Mattilda presentó hace unos meses Matti IA, la nueva era de la gestión financiera con inteligencia artificial para escuelas.

Los datos de la empresa señalan que hasta ahora, las oportunidades del sector privado en la educación han crecido a tal grado que 9% de los alumnos en México están en instituciones privadas.



