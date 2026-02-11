La contracción del empleo de los mexicanos inmigrantes en Estados Unidos, propició una disminución de su masa salarial, de ahí la caída de más de 4% de las remesas en 2025, destacó el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA).

En un nuevo reporte, señaló que los ingresos de los paisanos, producto de su trabajo, comenzaron a descender a partir del segundo trimestre del 2025, lo que se reflejó en la masa salarial al pasar de 383 mil 516 millones de dólares a cerrar el año previo en 369 mil 325 millones de dólares.

Lo anterior, entre otras razones, por la ausencia o asistencia irregular de algunos migrantes mexicanos en ese país a sus puestos de trabajo ante el temor a ser detenidos y deportados.

Explicó que la masa salarial o ingreso laboral de los mexicanos inmigrantes, es la fuente de recursos de los envíos de remesas.

Los migrantes mexicanos utilizaron 16.2% de su ingreso laboral obtenido con su trabajo para hacer transferencias a sus familiares en nuestro país, frente al 16.7% del 2024.

Es decir que eso fue lo que destinaron para mandar dinero a sus seres queridos, y el resto de su salario, el 83.8%, lo usaron para gastos de manutención, salud, pago de impuestos, seguridad social y cubrir pasivos, incluyendo la hipoteca, y posiblemente una parte al ahorro.

Se pone de manifiesto que el año pasado las remesas provenientes sólo de Estados Unidos ascendieron a 60 mil millones de dólares, una disminución de 2 mil 523 millones de dólares.

CEMLA hizo una observación respecto a lo que sucedió en ese periodo, pues el país recibió remesas cuyos beneficiarios eran migrantes originarios de otros países que transitaban por territorio mexicano rumbo a los Estados Unidos.

Remesas desde Canadá se desploman

Sin embargo, el desplome de los envíos de dinero desde Canadá y el resto del mundo fue mayor, según el centro que funge como asociación de los bancos centrales en la región.

También las transferencias para migrantes en tránsito, sobre todo de Centroamérica, presentaron una severa contracción en 2025, señaló.

Durante el año pasado las remesas que captó México de Canadá sumó un monto de 930 millones de dólares.

Eso significó un retroceso de 15.1% en relación a un año antes.

Mientras que las que llegaron del resto del mundo ascendieron a 855 millones de dólares, lo que representó una baja de 23.8%.

