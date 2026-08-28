La tasa de informalidad laboral repuntó a 56.2% de la población ocupada durante julio y se trata del mayor registro desde diciembre de 2021, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que el Inegi publicó este jueves.

Este resultado implica que 34.1 millones de personas laboran en la informalidad, casi 23 mil más que en julio del año pasado, las cuales carecen de seguridad social o protección legal e institucional correspondiente al tiempo trabajado.

“Esta precarización tiene un costo directo sobre el crecimiento económico potencial”, dijo la economista en jefe de Banco Base y profesora del Tecnológico de Monterrey, Gabriela Siller.

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado expuso que la economía informal ha sido una alternativa para un gran número de personas con necesidad de una fuente de recursos para el sustento familiar, que incluso en ocasiones puede ser más rentable que la formal.

“Para fortalecer un entorno laboral formal de calidad es fundamental un ambiente de negocios que estimule la inversión productiva que facilite la creación de nuevas empresas y consolide la operación de las existentes en la formalidad”, explicó el centro que se fundó ante la necesidad del sector empresarial de contar con una institución que elaborara el análisis e investigación de la coyuntura económica.

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