Como parte del programa de certificación “Hecho en México”, el gobierno federal y el Consejo Regulador del Tequila pretenden otorgarles dicho sello a las empresas tequileras del país.

A la fecha, ya certificaron a 16 empresas que lograron obtener 86 certificados, se avala tanto la razón social como las marcas que produce, informó la Secretaría de Economía.

De acuerdo con el ISCAM en México, al primer semestre del 2025, había dos mil 762 submarcas de tequila en el país, lo que incluye a tequila cristalino, reposado, blanco y añejo.

Lee también ¿Qué nos espera para el segundo semestre?

El director general de Contenido Nacional de la dependencia, Alberto Uribe Camacho, explicó que "es un programa prioritario, es un programa que hemos lanzado en todo el país, pero, además, todos entendemos el momento geopolítico que se vive, pero cuando uno se da cuenta del déficit que tenemos con Asia, particularmente, en los modelos de importaciones, te das cuenta que hay que apostar mucho más a las cadenas de valor nacional, mucho más a las empresas nacionales”.

Además indicó que “el concepto Hecho en México que tiene que ver con contenido nacional es sinónimo de confianza que busca mejorar la percepción que tienen los productos”.

Las empresas que recibieron el certificado son:

Agroindustrias de Guadalajara

Casa Tequilera Alma de México

Casa Tequilera de Arandas

Destiladora de Agave Azul

Destiladora del Valle de Tequila

Destilería El Magnífico

Diageo México Comercializadora

Grupo Tequilero México

Hacienda de Oro

La Cofradía

La Madrileña

Rivesca

Tequila Centinela

Tequila Ofendían de Jalisco

Tequila San Matías de Jalisc

Tequila Siete leguas

Lee también Secretaría de Economía busca atraer inversiones para industria farmacéutica; va por expansión de empresas del sector

En el evento participaron la coordinadora del Corredor Económico del Bienestar en Jalisco, Adilene Navarro Hernández, el presidente del Consejo Regulador del Tequila, Aurelio López Rocha y el director general de dicho consejo, Ramón González Figueroa.

El Consejo Regulador del Tequila informó que de enero a septiembre del 2024 se produjeron 383 millones de litros de dicha bebida, lo que representó una caída con respecto a los 496 millones de litros que se produjeron en el mismo período del 2023

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm