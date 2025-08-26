Más Información

Tras revelación de casa, Noroña se lanza contra oposición; ¿alguien puede decirme que yo no puedo pagar esa casa?, cuestiona

Tras revelación de casa, Noroña se lanza contra oposición; ¿alguien puede decirme que yo no puedo pagar esa casa?, cuestiona

Cadillac aprovecha el "efecto Checo Pérez"; aumentan miles de seguidores en redes sociales

Cadillac aprovecha el "efecto Checo Pérez"; aumentan miles de seguidores en redes sociales

Tras 96 años, PRI pierde hasta vicepresidencia en el Senado; ¿por qué y qué significa esto?

Tras 96 años, PRI pierde hasta vicepresidencia en el Senado; ¿por qué y qué significa esto?

Andy López Beltrán “está trabajando muy bien”, defiende Luisa Alcalde; justifica su ausencia en giras de trabajo

Andy López Beltrán “está trabajando muy bien”, defiende Luisa Alcalde; justifica su ausencia en giras de trabajo

Jessica Chastain elogia a la presidenta Claudia Sheinbaum; "me gusta lo que está haciendo, me inspira", dice

Jessica Chastain elogia a la presidenta Claudia Sheinbaum; "me gusta lo que está haciendo, me inspira", dice

Asaltan a mujer extranjera al bajar de taxi en el Centro tras cambiar divisas en el AIFA; presuntos responsables habrían huido en Metro

Asaltan a mujer extranjera al bajar de taxi en el Centro tras cambiar divisas en el AIFA; presuntos responsables habrían huido en Metro

Como parte del programa de certificación “”, el gobierno federal y el Consejo Regulador del Tequila pretenden otorgarles dicho sello a las empresas tequileras del país.

A la fecha, ya certificaron a 16 empresas que lograron obtener 86 certificados, se avala tanto la razón social como las marcas que produce, informó la .

De acuerdo con el ISCAM en México, al primer semestre del 2025, había dos mil 762 submarcas de tequila en el país, lo que incluye a tequila cristalino, reposado, blanco y añejo.

Lee también

El director general de Contenido Nacional de la dependencia, Alberto Uribe Camacho, explicó que "es un programa prioritario, es un programa que hemos lanzado en todo el país, pero, además, todos entendemos el momento geopolítico que se vive, pero cuando uno se da cuenta del déficit que tenemos con Asia, particularmente, en los modelos de importaciones, te das cuenta que hay que apostar mucho más a las cadenas de valor nacional, mucho más a las empresas nacionales”.

Además indicó que “el concepto Hecho en México que tiene que ver con contenido nacional es sinónimo de confianza que busca mejorar la percepción que tienen los productos”.

Las empresas que recibieron el certificado son:

  • Agroindustrias de Guadalajara
  • Casa Tequilera Alma de México
  • Casa Tequilera de Arandas
  • Destiladora de Agave Azul
  • Destiladora del Valle de Tequila
  • Destilería El Magnífico
  • Diageo México Comercializadora
  • Grupo Tequilero México
  • Hacienda de Oro
  • La Cofradía
  • La Madrileña
  • Rivesca
  • Tequila Centinela
  • Tequila Ofendían de Jalisco
  • Tequila San Matías de Jalisc
  • Tequila Siete leguas

Lee también

En el evento participaron la coordinadora del Corredor Económico del Bienestar en Jalisco, Adilene Navarro Hernández, el presidente del Consejo Regulador del Tequila, Aurelio López Rocha y el director general de dicho consejo, Ramón González Figueroa.

El Consejo Regulador del Tequila informó que de enero a septiembre del 2024 se produjeron 383 millones de litros de dicha bebida, lo que representó una caída con respecto a los 496 millones de litros que se produjeron en el mismo período del 2023

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses