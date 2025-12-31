La Secretaría de Economía (SE) de México defendió ayer la imposición de nuevos aranceles a productos provenientes de países asiáticos y de otras naciones sin tratado comercial con el país, al asegurar que la medida busca proteger casi 350 mil empleos y salvaguardar sectores clave de la economía nacional.

El posicionamiento se dio tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del decreto que reforma varias fracciones de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, el cual entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

De acuerdo con la dependencia, el ajuste arancelario impactará a mil 463 fracciones de mercancías de industrias consideradas sensibles, como calzado, textiles, vestido, acero, automotriz, plásticos, siderurgia, electrodomésticos, aluminio, juguetes, muebles, calzado, papel y cartón, motocicletas, remolques y vidrio, entre otras.

En un comunicado, la Secretaría de Economía subrayó que el objetivo central de la medida es frenar distorsiones comerciales y reducir la alta dependencia de importaciones, particularmente productos asiáticos, para fortalecer la competitividad interna y garantizar condiciones de competencia equitativa para los productores nacionales.

“Esta modificación a los aranceles tiene como propósito principal salvaguardar empleos en sectores estratégicos y contribuir a una reindustrialización soberana, sostenible e incluyente”, señaló la dependencia. Además, precisó que la política busca corregir desigualdades en el comercio internacional que afectan a la producción local.

El gobierno mexicano insistió en que el decreto no está dirigido contra ningún país en específico, sino que constituye una medida de carácter económico y comercial para beneficiar a la población y proteger el mercado interno.

La actualización arancelaria se enmarca en el Plan México, estrategia del Ejecutivo federal para fortalecer la producción nacional, elevar el contenido local en cadenas productivas y sustituir importaciones.

Entre las metas del plan están elevar 15% el contenido nacional de los bienes producidos en el país, elevar la inversión nacional hasta 28% del Producto Interno Bruto (PIB) y generar 1.5 millones de empleos.

Asimismo, la Secretaría de Economía destacó que la medida permitirá reforzar el programa ‘Hecho en México’ y fomentar que el consumo interno cuente cada vez más con proveeduría de empresas grandes, pequeñas y medianas establecidas en el país.

El gobierno mexicano publicó el lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) modificaciones a diversas fracciones arancelarias de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación.

De acuerdo con el documento, los nuevos gravámenes se aplicarán sobre el valor en aduana de los productos —y no directamente sobre su precio final—, y se calcularán por litro, kilogramo o pieza, según el tipo de mercancía. EFE