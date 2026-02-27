El emprender y estar al frente de una gran empresa no es nada fácil, aún más cuando también eres madre; sin embargo, “las mujeres tenemos la capacidad de hacer muchísimas cosas”, son palabras de una mujer con más de 20 años de experiencia en la industria inmobiliaria, Galia Puszkar.

Galia es una mujer de 45 años que se describe como alguien enérgica, estratégica, alegre, sociable, que siempre está buscando qué hacer, a dónde moverse, buscando las tendencias. Su lema es “yo vine a vivir, no a sobrevivir”.

Es apasionada por el emprendimiento, cuenta con una licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y Contaduría Pública del ITAM, es CEO de Grupo Kessel, grupo inmobiliario, presidenta de EO y cofundadora de Nut VC.

Además, es “una mujer que se ha reinventado una y otra vez, he salido de momentos malos y siempre con buena cara y que trato de motivar a las demás mujeres”.

Apoyo a las mujeres emprendedoras: “Las finanzas sí son cosa de mujeres”

Galia Puszkar fue mentora de muchos emprendimientos; además, participó en el podcast Girl Math, en donde su finalidad es empoderar a las mujeres desde un aspecto financiero, para cambiar el mito de que “las finanzas no están hechas para mujeres”.

“Hay unas estadísticas impresionantes en la forma en la que se repagan los créditos, debido a que la mujer es dos o tres veces más apta a pagar el crédito que saca, porque está mucho más comprometida; las mujeres somos mucho más ordenadas”.

Uno de los consejos más importantes que ha dado a sus asesorados es que la planeación es importante en el emprendimiento, así como tener presupuesto y un ahorro. Por lo que quiere decirles a las mujeres que empiezan en este ámbito que “sí pueden”, aun siendo madre, aun con muchos retos encima.

“Nos vendieron esa idea de que si eres emprendedora o empresaria, vas a ser una mala mamá o eres una mamá de medio tiempo o no te puedes realizar como familia; es una falacia que nos hemos creído. Las mujeres tenemos la capacidad de hacer muchísimas cosas; todo está en creer en uno mismo, en decidir”, aseveró.

Para Galia es increíble poder ayudar a alguien, debido a que cuando es mentora de una empresa, verla crecer, involucrarse es una satisfacción de “potenciar a alguien, estar impulsando al país, a los emprendimientos, a los emprendedores, ya que es nuestra responsabilidad devolver un poco de la suerte que hemos tenido”.

“La vida no espera”, la importancia de empezar

Uno de los consejos de Puszkar es que una mujer que empieza a trabajar por sus sueños debe entender que “la vida no espera, nadie va a venir a echarte porras, nadie va a venir a animarte. Tienes que tomar la vida con tus propias manos”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, detalló que lo más importante es empezar “no quedarse en la parálisis por análisis”, el emprender, entender lo importante que es la educación financiera, que el dinero pierde el valor con el tiempo y el ponerlo a trabajar “debería ser algo que le enseñen todos los papás a los hijos”.

Para Galia, la educación es sumamente importante debido a que es la clave de un verdadero cambio en el país. “Todo lo puedes perder, tus bienes, tu dinero, todo. La educación son las herramientas que tienes en la cabeza y, una vez que las tienes, nadie te las puede quitar”.

Por ello, resaltó que es importante comenzar, luchar por lo que deseas; sin embargo, para ello es importante la planeación, ya que “un objetivo sin un plan es solo un sueño; cuando se tiene un plan, es una meta, y creo que es importante convertir nuestros sueños en objetivos, en metas”.

Además de que su hija, la más chica, le dio una de las mejores lecciones cuando le dijo: "¿Por qué voy a querer ser como tú si puedo ser como yo?". Esa frase la cambió al darse cuenta de que uno tiene que trazar su propio camino.

Familia, persona y trabajo: el resultado de ser empresaria y madre

Galia es una mujer que se dedica principalmente a los bienes raíces debido a que es un negocio familiar de la que es la cuarta generación, pero decidió cambiarlo, modernizarlo: “Es una parte donde dignificas la ciudad y la vivienda”.

Puszkar mencionó que es un reto mantener un equilibrio en su vida personal y su trabajo: “A veces me desbalanceo como todos”. Sin embargo, trata de mantener el vínculo con sus tres hijos estando presente en los momentos importantes.

“Para mí mis hijos me han enseñado todo, me han enseñado lo que es la resiliencia, lo que es el compromiso, entender que tus acciones tienen impacto y a partir de ser mamá me volví una persona mucho más humana a nivel empresarial”, explicó.

Como empresaria, detalla lo importante que es tener un balance entre familia, persona y trabajo, y esa filosofía trata de aplicarla como presidenta en EO: “Además de ser emprendedores, somos personas, tenemos familia y nos damos cuenta del poder de la vulnerabilidad en la comunidad; el ser vulnerable no es una debilidad, sino una cualidad”, enfatizó.

La vulnerabilidad como impulso, la importancia de no llegar solo

Galia Puszkar revela que gran parte de su éxito se debe a aprender a delegar y saber formar un buen equipo; eso hace que sea más fácil llegar acompañado que solo. “Aprender a rodearte de los mejores te hace mejor; a veces la solución está en apartarte un poco y dejar que la gente que conoce opere lo que debe de ser”.

Galia comenta que las experiencias de los demás le han ayudado a crecer, a ser un mejor líder, debido a que “casi todos los emprendedores tenemos el miedo, tenemos el síndrome del impostor; el poderlo platicar con otras personas y darte cuenta de que hay gente como tú te hace no sentirte tan solo”, finaliza.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

