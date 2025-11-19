Ford Motor Co. está retirando del mercado más de 200 mil vehículos Bronco y Bronco Sport modelo 2025-2026, informó la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras.

El retiro de esas unidades se debe a que el panel de instrumentos puede fallar, aumentando el riesgo de un accidente.

Los reguladores federales de seguridad automotriz explicaron que el panel de instrumentos puede no mostrarse al encenderse, dejando al conductor sin información de seguridad crítica.

La retirada incluye 128 mil 607 Ford Bronco Sports, años modelo 2025-2026 y 101 mil 002 Ford Broncos, también años modelo 2025-2026.

Hasta ahora Ford no tiene conocimiento de ninguna lesión causada por la falla del panel de instrumentos.

Los propietarios serán notificados por correo a partir del 8 de diciembre y se les indicará que lleven sus vehículos a un concesionario Ford o Lincoln para actualizar el software.

