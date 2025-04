Firmas automotrices instaladas en México y empresas de consumo reactivaron su producción para exportación a Estados Unidos tras el anuncio de aranceles por parte del presidente de dicho país, Donald Trump, destacó Diego Anchustegui, Asociación Mexicana del Transporte Intermodal (AMTI).

En el marco del Congreso de Comercio Exterior ANIERM, en el Logistic World Summit & Expo 2025, el Ejecutivo señaló que sí hubo una desaceleración de movimiento mercancías en los últimos meses en el transporte ferroviario.

“Sabemos de plantas automotrices que pararon un poco la producción, lo bajaron, algunas otras fábricas de consumo y todo eso que tuvieron que parar un rato. hasta saber qué es lo que iba a pasar. El punto principal no es si va a haber aranceles o no, es que no pueden tener incertidumbre de cuánto van a pagar de aranceles. Entonces, se prefieren esperar, y con lo de ayer, con lo de ayer ya empezaron a reactivar”, resaltó el también director Comercial de Transportes EASO.

La AMTI, se encarga de impulsar el transporte intermodal que es el que sucede con los contenedores de acero de 20 o 40 pies, estas unidades de carga pueden moverse en autotransporte en ferrocarril o en barco.

El ejecutivo destacó que sí se vio una afectación por el tema de incertidumbre a partir de las advertencias del presidente de Estados Unidos de imponer aranceles especialmente a México su principal socio comercial.

“Vimos una desaceleración en carga por el tema de aranceles. Nos está pegando en el tema marítimo y el tema de crossborder. El tema intraméxico (entre terminales del país) sigue creciendo, pero ahorita seguimos en una disminución de carga en los puertos y también en Crossborder”, apuntó.

Francisco Javier Lagunes, vicepresidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM), dijo que ahora con los aranceles que se impusieron es momento para impulsar la diversificación del comercio y buscar nexos con Europa, Asia y especialmente América Latina, con la que hay coincidencias en idioma y geografía.

