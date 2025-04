Desde hace varios meses se ha especulado sobre la posibilidad de que el presidente Donald Trump impusiera nuevos aranceles. Aunque muchos ya estaban cansados del tema, hoy ya son una realidad. Se dio a conocer la lista de países que enfrentarán impuestos al exportar productos hacia Estados Unidos, con distintos porcentajes.

Uno de los casos más relevantes es China. Este país ha ganado presencia en el mercado automotriz mexicano en los últimos años. Actualmente, existen alrededor de treinta marcas chinas activas en México. Algunas han sido duramente criticadas y otras han recibido elogios. Hoy, vuelven a estar en el centro del debate por la política comercial estadounidense.

¿Qué aranceles se están imponiendo?

El gobierno de Donald Trump estableció un arancel del 25% para productos provenientes de países fuera del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá). En cuanto a automóviles, los aranceles se mantienen y entran en vigor con ese mismo porcentaje.

Sin embargo, en el caso específico de China, el impacto es mayor. A los nuevos aranceles del 34% se suman los del 20% ya existentes relacionados con el tema del fentanilo. Dando un total de 54% para productos chinos.

Foto: Chirey México

¿Qué son los aranceles de Donald Trump?

Los aranceles son impuestos aplicados a productos importados. Es decir, son cargos que se pagan cuando un bien cruza la frontera hacia otro país. El objetivo de estos impuestos es:

Hacer que los productos extranjeros sean más caros.

Favorecer la compra de productos nacionales.

Recaudar más ingresos para el gobierno.

En el caso de Trump, los aranceles también buscan ejercer presión política y comercial sobre ciertos países.

¿Qué pasará con los autos chinos en México?

México cuenta actualmente con múltiples marcas chinas que comercializan automóviles. Aunque estas empresas aún no han instalado plantas de producción en el país, esto no representa una desventaja directa. De hecho, por motivos políticos, no se espera la instalación de fábricas chinas en México durante al menos los próximos cuatro años. Esto se debe a que una planta facilitaría la entrada de autos chinos al mercado estadounidense.

Visita a un almacén de autopartes de origen chino

Visitamos un almacén de 10,000 m² operado por el grupo Chirey Motor México, en alianza con DHL Supply Chain México. El objetivo de esta colaboración es fortalecer el servicio posventa y mejorar la distribución de refacciones a nivel nacional.

Gracias a esta estrategia, han logrado:

Reducir los tiempos de entrega entre 6 a 3.5 días.

Mantener un fill rate de entre 79% y 95%.

de entre 79% y 95%. Abastecer 91 talleres en 30 estados del país.

Todo esto beneficia directamente a marcas como Omoda, Chirey y Jaecoo, que cuentan con una red de servicio sólida y en expansión.

Foto: Chirey México

¿Debo preocuparme si tengo un auto chino?

No necesariamente. Aunque los aranceles podrían afectar indirectamente a las marcas chinas, estas quieren fortalecer su presencia en México. Empresas como Grupo Chirey Motor México están trabajando para asegurar el suministro de refacciones y ofrecer un buen servicio postventa.

La entrada en vigor de los nuevos aranceles de Donald Trump marca un cambio en las reglas del comercio internacional, especialmente para China. Sin embargo, el impacto directo para los consumidores mexicanos que ya poseen autos chinos parece ser limitado, gracias a las acciones preventivas de las marcas y sus aliados logísticos.

LEE TAMBIÉN Rally Maya 2025: Todo lo que debes saber sobre etapas y categorías

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters