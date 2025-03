En un entorno de incertidumbre por los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en febrero las exportaciones de vehículos disminuyeron 9.2%, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En total, se enviaron 258 mil 952 vehículos de México al extranjero.

En el acumulado al primer bimestre, se exportaron 478 mil 366 vehículos, 11% menos respecto al mismo periodo del año anterior.

En febrero, las automotrices que más disminuyeron sus exportaciones fueron Volkswagen con un 47%; Mercedes Benz, 47%; Stellantis, 34%; Honda, 31%; Mazda, 16%; y BMW, 14.7%.

En menor proporción, General Motors también redujo 8% sus exportaciones; Nissan, 8.7%; y Ford un 2%.

Por el contrario, Audi aumentó 228% sus exportaciones; KIA, 27%; y Toyota, 142%.

Cabe recordar que México exporta 80% de su producción automotriz a Estados Unidos.

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz indicó que el volumen de exportación en febrero se mantuvo por encima de las 250 mil unidades, tendencia que se ha mantenido de manera consistente desde 2023.

“Sin embargo, se registró una reducción del 9.2% en comparación con febrero de 2024, que ha sido el mejor febrero de toda la serie histórica”, indicó AMIA en un comunicado.

En cuanto a producción, en febrero se fabricaron 317 mil 178 vehículos, un 0.8% menos, el equivalente a 2 mil 650 vehículos menos que en febrero de 2024.

