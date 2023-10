La situación electoral, sindical y la falta de candados del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) permiten que las disputas se centren contra nuestro país en el tema laboral, opinaron especialistas consultados por EL UNIVERSAL.

En lo que va de 2023, la administración de Joe Biden inició nueve Mecanismos Laborales de Respuesta Rápida contra México, de un total de 14 que se abrieron desde que entró en vigor el T-MEC, es decir, del 1 de julio de 2020 a la fecha.

Por supuestas violaciones contra los derechos de libre asociación y negociación colectiva, el gobierno estadounidense activó mecanismos laborales contra Manufacturas VU, Unique Fabricating, Goodyear SLP, Draxton, Industrias del Interior, Aerotransportes Mas Air, Teklas, así como los casos de mina San Martín de Grupo México y Yazaki, aunque estos dos últimos no los aceptó el gobierno mexicano.

Leer también: Ofensiva global contra derechos laborales

Sin duda todas las empresas están de acuerdo en mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y en respetar derechos sindicales, opinó el presidente del comité de tratados comerciales del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Israel Morales.

Pero “en lo que no estamos muy cómodos y lo tengo que decir con todas sus letras, es que el mecanismo laboral del T-MEC no es perfecto, no está balanceado, no se explica por qué un actor como sindicato puede violentar los derechos de los trabajadores y el que resulta castigado es la empresa exportadora”.

“La negociación del T-MEC pasó por alto el poder balancear adecuadamente el mecanismo… el propio mecanismo contempla que Estados Unidos o Canadá presenten un caso contra México”, pero los mexicanos no pueden presentar ninguno contra esos dos países.

Hay que “cuidar que no lo usen de forma irracional porque se puede suspender el mecanismo por dos años y lo dice el T-MEC”, añadió.

La expresidenta de la Amcham y exintegrante del grupo de empresarios que negoció el T-MEC, Mónica Flores, explicó: “a veces se hace un uso excesivo del mecanismo cuando pudiera haber otras vías de resolución”, como el diálogo.

“Estamos transitando de una vida sindical del pasado a la vida sindical del siglo XXI y hay muchas cosas que se tienen que ajustar, otras que se tienen que mantener y siempre cabe la posibilidad de que no haya sido necesario recurrir a un mecanismo laboral”, expuso.

Ante la llegada de nueve mecanismos laborales en el año, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, dijo que no se debe abusar del esquema, pues desvirtúa la figura.

“Un mecanismo del que se abusa para que un Estado presione a otro Estado no lo vemos conveniente y se puede desvirtuar la figura”, si se quiere que el mecanismo “sobreviva” en la siguiente revisión del tratado que se llevará a cabo en 2026.

Desde el punto de vista del exnegociador del extinto Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Jorge Molina, el hecho que se acumulen 14 mecanismos laborales, de los cuales nueve fueron este año, muestra que es un tema relacionado con la cercanía de los demócratas a los sindicatos, debido a la proximidad de las elecciones y por la falta de candados del T-MEC.

“El gobierno mexicano no le puso los candados necesarios o suficientes a este mecanismo laboral del T-MEC para evitar la intrusión de Estados Unidos, tal y como se está dando ahora”, comentó.

En el tratado “no dice que haya un número máximo de mecanismos laborales que se puedan iniciar, por lo que no puedes decir que Estados Unidos está abusando de éstos, porque no se ha empecinado en que el resultado de los mecanismos sea a favor de una parte u otra, se solicitan y ya y no pide que lo gane nadie”.

El presidente de Index hizo ver que Piedras Negras, Coahuila, donde se registró un mecanismo laboral contra la empresa Manufacturas VU, los funcionarios estadounidenses “reciben llamadas (de denegación de derechos laborales) y es la responsabilidad del gobierno de México darles el seguimiento correcto para ver si en verdad aplica o no aplica esta solicitud de mecanismo laboral”.

Leer también: Primavera laboral

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.