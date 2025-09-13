Pop Mart, la marca de juguetes en tendencia, anunció su llegada a México junto con sus famosos Labubu mediante un sitio en línea.

"¡Ya llegamos! Estamos súper emocionados de comenzar, ¡queden atentos para nuevas sorpresas", escribió la compañía china en sus redes sociales.

La creadora de los populares "Labubu" informó a sus seguidores que los productos estarán disponibles todos los jueves a las 8 pm por medio de su página web oficial.

Pop Mart a través de su cuenta oficial de Instagram. Foto: captura de pantalla

Lee también ¿Qué son los Labubus?; así surgieron los peluches que conquistan TikTok

Los Labubu llegan por fin a México

De acuerdo con Bloomberg, México es el segundo país de Latinoamérica donde Pop Mart ha lanzado una tienda oficial desde su estadillo en el sector de juguetes a nivel global.

Actualmente, el sitio ya se encuentra activo en México. Algunos de sus productos más famosos como las cajas sorpresas se puede previsualizar.

Precio de los Labubu

Los reconocidos y adorables muñecos con ojos grandes y dientes afilados estarán a la venta en 699 pesos mexicanos, mientas que los llaveros de peluches como Molly tendrán un costo de 619 pesos.

Aunque los Labubu surgieron gracias a una colaboración con la empresa How2Work, pero tras aliarse con Pop Mart en 2015 su popularidad se disparó a nivel internacional.

Desde entonces, se han distribuido principalmente en Asia, pero su fama despegó a nivel internacional gracias a las redes sociales, principalmente TikTok.

Inicialmente fueron lanzados en “blind boxes”, es decir, cajas sorpresa, un formato popular que genera emoción para las y los coleccionistas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc