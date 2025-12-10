La Tendencia Neta de Empleo ajustada estacionalmente para México se sitúa sobre 24% para el arranque de 2026, lo que indica que los empleadores mantendrán sus planes de contratación.

Así lo indican los resultados de la Encuesta de Expectativas de Empleo que aplicó ManpowerGroup para el primer trimestre del año siguiente.

“Los empleadores en México están siendo más cautelosos con sus planes de contratación debido a la incertidumbre económica, lo que está influyendo en sus decisiones”, comentó Alberto Alesi, director general de ManpowerGroup México, Caribe y Centroamérica.

Enfatizó que 38% de los empleadores del país tienen previsto incrementar su personal a principios de 2026, motivados principalmente por la implementación de diversos proyectos puntuales o temporales.

La incertidumbre económica continúa afectando la planificación de la fuerza laboral.

Entre las organizaciones que anticipan reducciones de personal, poco más de una cuarta parte (26%) señala que los desafíos que enfrentan son una causa importante que motiva esta disminución.

Mientras tanto, sólo 18% de los empleadores afirman que la automatización ha reducido la necesidad de ciertos puestos.

Se dificulta prever demanda de talento

Por su parte, los empleadores que no tienen certeza sobre cómo cambiará su plantilla durante el primer trimestre indican que en 27% de los casos, esta incertidumbre se debe a la variabilidad en las necesidades de los clientes, lo que dificulta prever la demanda de talento para el arranque de 2026.

La creación de empleo formal ascendió a 599 mil 389 plazas entre enero y noviembre, lo que representó una reducción de 3.2% respecto a lo registrado durante el mismo periodo de 2024, de acuerdo con el IMSS.

Se trata de la menor creación de empleo para un lapso similar desde 2020, cuando en el mismo lapso se destruyeron 369 mil 890 puestos de trabajo.

Desde el punto de vista de los expertos de banco Base, los datos de puestos de trabajo siguen mostrando un deterioro significativo en lo que va de 2025, siendo el peor desempeño acumulado desde años en que la economía atravesó por recesiones.