La elección del Poder Judicial que se realizará este domingo 1 de junio será un proceso apresurado, con tropiezos e improvisaciones y exhibe el despropósito de elegir a personas cuya función no es representar las demandas ciudadanas sino aplicar la ley y contener a los poderes Ejecutivo y Legislativo, dijo Banamex.

De acuerdo con la firma financiera, México requería una reforma judicial para consolidar el funcionamiento de la democracia constitucional y mejorar la provisión de justicia, pero la que se autorizó en 2024 no cumple esos propósitos.

“La elección popular de los juzgadores del país, única en el mundo, descolocará elementos críticos de la frágil democracia constitucional que existía y dificultará la provisión eficaz de una justicia imparcial, garantista y apegada a la ley”, destacó el banco.

Para Banamex, cualquiera que sea el resultado, no se configurará otro poder ‘mayoritario’ sino uno minoritario.

En ese sentido, dijo que de acuerdo con encuestas, sólo 23% de la población conoce o ha escuchado quiénes son los candidatos. mientras que los electores desconocen a la mayoría de los candidatos, y la naturaleza y diferencias de los diferentes cargos.

“En promedio, cada elector debería conocer a cerca de 200 candidatos, pero algunos hasta 287, para discernir su decisión electoral judicial. Y no se trata sólo de la cantidad de candidatos sino también de la comprensión de con qué criterio deben elegir entre ellos”, precisó.

En su análisis, Banamex resaltó que uno de los planteamientos de la reforma obradorista fue que el Poder Judicial carecía de legitimidad por no haber sido elegido popularmente por la mayoría de los mexicanos, como el Ejecutivo y el Legislativo, y que la única manera de asegurar que los juzgadores sean probos es si los elige la mayoría.

“Este proceso confirmará que no sólo no es deseable sino también materialmente imposible involucrar a la mayoría de la población en la elección de los especialistas en la aplicación de la ley. Todo sugiere que, quienes se convertirán en jueces a partir de septiembre próximo, habrán sido elegidos por una minoría que no habrá entendido ni la naturaleza ni el alcance de su decisión”, añadió.

Banamex resaltó que el poder judicial previamente existente en el país podía haber sido sometido a mejores controles de desempeño. Así, fenómenos como el nepotismo tenían que haber sido combatidos desde la autoridad administrativa; ésta también tenía que haber promovido esquemas que protegieran a la judicatura del país de las presiones del crimen organizado, del poder político y del económico, pero nada de eso ocurrirá con esta elección.

“El orden judicial del país quedará sometido a una lógica de control autocrático y discrecionalidad, la procuración de justicia comenzará a sufrir los efectos de haber desdeñado la importancia de que los juzgadores se especialicen en sus materias y su función, de haber eliminado la independencia política del Poder Judicial y, con ello, desactivado al último contrapeso institucional”, advirtió.

