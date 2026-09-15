El peso borró toda la ganancia acumulada en el mes patrio por la expectativa de que el Banco de México (Banxico) dejará sin cambio su principal tasa de interés el resto del año, mientras que se espera que la Reserva Federal (Fed) la suba este miércoles, indican analistas.

Al iniciar la semana, el tipo de cambio alcanzó por momentos los 17.19 pesos por dólar y despidió el lunes sobre 17.14 en operaciones al mayoreo que reporta Bloomberg.

Se trata del cierre más débil de la moneda desde el pasado 6 de agosto, después de tocar 16.86 unidades el 4 de septiembre.

El peso se depreció ayer 1% y fue la segunda moneda con peor desempeño durante la jornada.

Al menudeo, el dólar se terminó vendiendo en 17.56 pesos en ventanillas de Banamex, 18 centavos por arriba del viernes.

El motivo de la depreciación del peso es el endurecimiento de las expectativas monetarias globales, ya que el mercado asigna una probabilidad superior a 90% a que la Fed efectúe una subida en su principal tasa esta semana, expuso el analista del bróker EBC Financial Group, Felipe Mendoza.

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Esta perspectiva, sumada al repunte en los rendimientos de la deuda soberana estadounidense y la incertidumbre global en los sectores tecnológico y energético, impulsó una fuerte demanda de cobertura en dólares, dijo.

Según sus cálculos, el tipo de cambio va a cotizar este martes entre los 17 a 17.12 pesos por dólar.

“En caso de que se mantenga el nerviosismo previo al anuncio de la Fed o escalen los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, el tipo de cambio buscaría poner a prueba la resistencia técnica ubicada en la zona de 17.18 a 17.22 unidades”, estimó.

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Para la economista en jefe de Banco Base, Gabriela Siller, el peso se debilitó por la persistente expectativa de que Banxico mantendrá su principal tasa sobre 6.5% en lo que queda de 2026, mientras que se espera que la Fed anuncie un incremento este miércoles, cuyo tipo de interés ronda entre 3.5% y 3.75% desde diciembre pasado.

“Si la Fed sube la tasa de interés en 25 puntos base el miércoles, el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos bajaría a 250 puntos base, mínimo visto sólo el 16 de diciembre de 2015”, destacó.

Ante el cierre del oleoducto Este-Oeste en Arabia Saudita, el petróleo del mar del Norte, el Brent, el barril se acercó a 110 dólares para cerrar en 105.68 unidades.

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El estadounidense WTI y principal referencia de la Mezcla Mexicana de Exportación, acabó sobre 101.39 unidades.

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