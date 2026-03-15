Luque, Paraguay.— Al iniciar las reuniones anuales del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se presentó LAC Minerals, nueva iniciativa para desarrollar cadenas de valor que vayan más allá de la simple extracción y brinden un crecimiento sostenible para Latinoamérica y el Caribe.

El programa lanzado el viernes, articulado a través del BID y BID Invest, la rama del grupo centrada en el sector privado, se sostiene sobre tres pilares: impulsar reformas políticas para facilitar la inversión, movilizar inversión privada y gestión de riesgos, y desarrollar cadenas de valor e infraestructuras públicas y privadas complementarias. Esto último es importante, dado que muchas explotaciones se hallan en zonas remotas que requieren de conexiones de transporte o de abundante cantidad de agua, señaló el gerente del sector de Infraestructura y Energía del BID, Tomás Serebrisky.

LAC Minerals busca aprovechar la situación privilegiada en la que se encuentra la región en materia de minerales críticos, ya que, además de contar con grandes reservas de elementos como el litio, el cobre o el níquel, se prevé que al calor de la creciente demanda de los sectores tecnológico, del motor o de energías renovables en unos pocos años se convierta en un proveedor aún más importante.

Latinoamérica ya proporciona en torno a 30% de la oferta global de estos minerales y se espera que la demanda global —animada a su vez por el deseo de Estados Unidos, Europa, Japón o Corea del Sur de diversificar sus cadenas de suministro— de un material como el litio, por ejemplo, aumente entre 470% y 800% para 2050.

Se trata de la región del mundo con la mayor cantidad de proyectos de minería en desarrollo y, según el BID, superan 150 mil millones de dólares, explicó Serebrisky.

Sin embargo, estudios publicados por el grupo subrayan como fundamental que se vaya más allá de la pura extracción y se apueste también por establecer capacidades de refinamiento y procesamiento para generar una cadena de valor completa que haga que el sector proporcione un crecimiento más transversal y equitativo.

“El BID, y BID Invest en particular con el sector privado, puede ser el puente entre los grandes capitales y las grandes compañías que tienen interés en la región”, explicó Guillermo Foscarini, director jefe de la división de Corporativos de BID Invest.

Para Foscarini, se trata de “generar más inversiones con impacto de desarrollo y de una manera responsable manteniendo los estándares ambientales y sociales más altos”.

El jueves pasado, el Grupo BID anunció la conclusión exitosa del proceso de capitalización de 3 mil 500 millones de dólares de BID Invest, por lo que prevé una capacidad de financiamiento de 500 mil millones de dólares en la próxima década, el doble de los últimos 10 años. En concreto, BID Invest prevé aumentar su capacidad de financiamiento y movilización desde aproximadamente 13 mil millones a 22 mil millones de dólares en la próxima década.

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