Aumovio, la división automotriz de Continental, anunció el cierre progresivo de sus operaciones en Querétaro hacia finales de 2027 y la consolidación de los equipos de Investigación y Desarrollo (I y D) en Jalisco.

El proceso será gradual y, en algunos casos, ciertos equipos y posiciones serán reubicados en Jalisco.

En un comunicado, la empresa expuso que está tomando acciones decisivas para salvaguardar la viabilidad a largo plazo de su negocio y reforzar su posición en el mercado, con el objetivo de mejorar la relación I y D menos Ventas a menos de 10% para 2027.

“Este es un movimiento estratégico para garantizar nuestra competitividad futura y seguir confiando en México como un centro clave para la innovación”, declaró Alejandro Campos, gerente de Aumovio México.

Por su parte, David Pineda, gerente de I y D en Querétaro, destacó que las operaciones en este estado han sido un referente de innovación y un pilar del ecosistema automotriz.

“Esta decisión no fue fácil, pero es necesaria para fortalecer nuestra capacidad de enfrentar los retos del mercado y asegurar la viabilidad a largo plazo”, aseguró.

Para la empresa, consolidar sus operaciones de I y D en Jalisco es un movimiento estratégico para incrementar la competitividad y mantener su liderazgo en la industria.

La compañía apoyará al personal afectado de manera responsable ofreciendo opciones de reubicación, cuando sea aplicable, al centro de investigación en Jalisco o a alguna de sus ocho sedes en el país.

Desde su escisión en septiembre de 2025, Aumovio continúa el negocio del antiguo sector automotriz del grupo Continental como una empresa independiente.

La compañía tecnológica y de electrónica ofrece un portafolio que incluye soluciones de sensores, pantallas, sistemas de frenado y confort, así como software, plataformas de arquitectura y sistemas de asistencia para vehículos definidos por software.

En el ejercicio fiscal 2024, las áreas de negocio que ahora pertenecen a Aumovio generaron ventas por 19.6 mil millones de euros.

La empresa tiene su sede en Frankfurt, Alemania, y cuenta con más de 86 mil empleados en más de 100 ubicaciones en todo el mundo.

Actualmente, la industria automotriz enfrenta uno de los periodos más complejos de su historia con caída en ventas, tensiones geopolíticas, escasez de materiales, desaceleración económica, transiciones tecnológicas y el aumento de la complejidad operativa.

