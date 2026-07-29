Si bien los pagos con tarjetas de débito y crédito inyectaron impulso al consumo privado durante el Mundial de Fútbol 2026, la demanda de dinero en efectivo no se quedó atrás.

Datos del Banco de México (Banxico) revelan que de las seis semanas que abarcó la fiesta futbolera, en cuatro aumentó la circulación de billetes y monedas en la economía nacional.

En la semana en que se llevó a cabo la inauguración de la Copa del Mundo en la Ciudad de México, y del primer juego de la Selección Mexicana contra Sudáfrica en la que ganó 2-0, el banco central reportó que se incrementó en 3 mil 761 millones de pesos la demanda de efectivo como medio de pago entre la población.

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Luego, en las dos siguientes semanas en las que México también salió victorioso frente a Corea del Sur 1-0 y contra Chequia 3-0, la llamada base monetaria se redujo en 17 mil 351 millones y 10 mil 753 millones de pesos.

Pero, al cierre del 3 de julio la demanda por el dinero contante y sonante volvió a repuntar con una variación positiva de 14 mil 102 millones de pesos, precisamente en los días en que México le ganó 2-0 a Ecuador.

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Fue el monto más alto que registró durante el periodo que duró el Mundial, de acuerdo con información del Banco de México.

Durante todo el Mundial de Futbol 2026 de la FIFA la demanda de dinero reportó un aumento promedio a tasa anual de 7.5%. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Con ello el entusiasmo y la fiebre futbolística se reflejó con el aumento por segunda semana consecutiva de la demanda de dinero con 9 mil 732 millones de pesos, muestran datos de Banxico al 10 de julio.

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No obstante que el seleccionado nacional perdió por primera vez en el Mundial con dos goles contra tres ante Inglaterra, la circulación de billetes y monedas continuó en la semana que concluyó el 17 de julio con 13 mil 882 millones de pesos, es decir a dos días de la clausura.

Durante todo el Mundial de Futbol 2026 de la FIFA la demanda de dinero reportó un aumento promedio a tasa anual de 7.5%.

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