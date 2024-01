El empresario Carlos Slim, dijo que si bien México está viviendo un momento importante y que todo está trazado para una transformación para poder crecer al 5% en los próximos 10 años, se necesita romper la barrera del subdesarrollo mejorando el ingreso de los mexicanos.

El empresario Carlos Slim fue invitado por la Asociación de ex alumnos del ITAM a dar una conferencia magistral en su calidad de presidente de la Fundación Telmex para hablar sobre las oportunidades de inversión en México.

Luego de hacer un recuento en donde habló ampliamente sobre las 41 etapas importantes que ha tenido nuestro país y 55 años de división a lo largo de la historia desde 1821 con muchos detalles que fue combinando con frases que solía decir su padre, contestó las preguntas que le plantearon los estudiantes entusiasmados por tener al hombre más rico de México en el auditorio de su institución.

“Soy ingeniero y me ha llamado siempre la atención el espacio y el universo, el origen, y sabemos que todos los planetas por la Ley de Newton es directamente proporcional a la masa, inversamente proporcional al cuadrado y a la distancia tiene una velocidad de escape, y la de México es de 40 mil kilómetros, y la de los hoyos negros son 300 mil kilómetros por segundo”, refirió.

Así como eso, continuó, “he observado que entre los países del mundo cuando llegan por ahí de los 15 mil dólares per cápita, me he planteado que dejan la tracción de la gravedad del subdesarrollo”.

Dentro de ese contexto consideró que para llegar al top 7, primero hay que romper esa barrera porque en América Latina lo estaban haciendo algunos países como Chile de manera media o Panamá y Costa Rica.

Para ello, se requiere invertir más y volver a la unidad sin confrontaciones como se vivieron en la primera etapa y durante la Revolución. Trabajar conjuntamente entre nosotros y con Estados Unidos y Canadá.

Slim alertó que el desempleo se va a agudizar especialmente con la inteligencia artificial porque cuando ya esté “en su punto”, va a desplazar muchas fuentes de empleo.

El trabajo temporal va a ser importante, aseguró por la situación de EU y China.

Además, consideró relevante que el país tenga rumbo y destinar el 30% del PIB a la inversión, “lo tendríamos que hacer muy rápidamente”.

Pero lo más apremiante para el magnate, es fortalecer el poder adquisitivo de la población, el ingreso, el salario.

“Cuando se habla de igualdad, no se trata de eso, se trata de que haya un nivel mínimo de bienestar, no es que estén iguales ¡en dónde!”, criticó.

Aseguró que todo está trazado y facilitado para una transformación en 10 años con un crecimiento de 5% a 6%, pues México está viviendo un momento importante.

Si bien reconoció lo que se ha hecho con el aumento del salario mínimo, falta más simplificación para el pago de impuestos para evitar planeaciones fiscales.

Claves para el empresario

De buen humor Slim respondió todo lo que le preguntaron, como por ejemplo, lo que deberían hacer los empresarios para salir adelante y factores clave por los que está agradecido.

Confesó que fue muy importante la formación que le dio su papá en educación y valores, aunque lo haya perdido a los 13 años de edad.

Dio a conocer que basado en sus enseñanzas, se puso a hacer la semblanza de su padre que terminó durante la pandemia, y aprendió más sobre todo de las cartas que le escribía desde México a su hermano que estaba en Líbano.

Algunas de las frases que decía su padre fueron: “Optimismo firme y paciente siempre rinde sus frutos; no es euforia”, “Dinero que sale de la empresa se evapora, hay que reinvertir las utilidades”.

Otras que recordó de amigos políticos: “No sentirnos grandes en nuestros pequeños corralitos”.

Recomendó a los jóvenes tomar en cuenta que “todos los tiempos son buenos para el que sabe qué hacer” y tener muy claro que “nos vamos a ir sin nada”.

Trabajar y preparase, leer, definir lo que les gusta y no dedicarse nada más al negocio porque la familia es primero, luego el negocio y después los intereses personales.