La nueva moneda de un peso que se acuñó con materiales más amigables al medio ambiente, comenzará a circular en diciembre, anunció la gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja.

En tanto el resto de las nuevas piezas de dos y cinco pesos que la Casa de Moneda de México (CMM) tiene planeado acuñar, verán la luz el próximo año.

Así lo dio a conocer, la gobernadora central durante una conferencia de prensa virtual con motivo de la presentación del Informe Trimestral de la Inflación.

También confirmó que no hay nada programado para la emisión de un nuevo billete de dos mil pesos.

A inicios de noviembre la CMM publicó su Programa Institucional 2025-2030, en el cual informó que comenzará a migrar hacia elementos más amigables con el entorno ecológico en la producción de las monedas, proceso que planea terminar en los próximos cinco años.

La idea es tener piezas más baratas y acorde a las tendencias sustentables.

¿Cómo serán las nuevas monedas?

Rodríguez Ceja señaló que las nuevas monedas tendrán el mismo diseño, no cambiarán; sólo el material con el que se elaboraran será diferente.

“En esencia son iguales: tienen el mismo peso, las mismas dimensiones, el mismo diseño y están preparadas para ser aceptadas en todos los equipos que aceptan monedas”, aseguró.

Se fabricaron a base de núcleos de acero recubierto de bronce (electrochapado), en sustitución de la aleación actual de bronce-aluminio, según la CMM.

Con ello, México se suma a la tendencia en el uso de acero recubierto del dinero metálico provisto por diversos países en el resto del mundo; lo anterior supone una disminución en los costos de producción de la moneda metálica, principalmente en la adquisición del metal.

Economía Circular

En el programa institucional se pone de manifiesto que para algunas casas de moneda alrededor del mundo que implementan el acero recubierto, como la Royal Canadian Mint, el Banco Central Europeo y los Bancos Centrales Nacionales de la zona euro, el desarrollo de este tipo de soluciones innovadoras es fundamental para apoyar una economía circular.

Eso permite contribuir a reducir la huella de carbono e impulsar prácticas de abastecimiento responsables, reconoció la Casa de Moneda de México.

De tal forma que uno de los elementos que predominan en la acuñación responsable son los criterios Medioambientales, Sociales y de Gobernanza conocidos como ESG que tienen el objetivo de invertir en soluciones que reduzcan la huella de carbono, disminuir el uso y el desperdicio de agua, así como minimizar el impacto.

