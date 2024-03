Con el objetivo de que, en 2030, 50% de las ventas de autos nuevos en México sean eléctricos, hoy se creó la Electro Movilidad Asociación (EMA) conformada por las empresas BYD, Evergo, JAC, SEV, Tesla, VEMO y Volvo.

EMA será presidida por Shirley Wagner, experta en electromovilidad, energías renovables y desarrollo de políticas energéticas, quien trabajará sobre cuatro principales ejes de acción: Promover el aire limpio y la reducción de emisiones contaminantes; impulsar regulación que fomente la adopción y educación sobre la electromovilidad; estimular el desarrollo, instalación y operación de infraestructura de recarga para vehículos eléctricos; y fomentar el crecimiento económico y la generación de empleo en el país.

Y para alcanzar la meta de que 50% de los autos nuevos en 2030 sean eléctricos, se propondrá electrificar a las grandes ciudades empezando por los vehículos de alto uso como los utilizados por empresas, taxis, plataformas de movilidad y transporte público.

Respecto a la infraestructura de carga para autos eléctricos, Wagner comentó que “no hay suficiente infraestructura porque no hay suficiente demanda de autos, pero a la vez no hay suficientes autos porque no hay suficiente infraestructura”. “El país es grande, sabemos que hay un reto en infraestructura en especial para el transporte de carga y es un objetivo en el que tenemos que seguir trabajando”.

Las empresas afiliadas a EMA ya tienen 40 mil 275 vehículos en circulación y cuentan con 335 cargadores DC y 3 mil 373 cargadores AC, así como con 28 mil 467 cargadores en casa. EMA busca ser la entidad que comparta la estadística real de la industria, lo que permitirá conocer el avance en la adopción de la movilidad eléctrica, desde la producción y venta de autos, hasta la infraestructura de recarga disponible en ciudades y carreteras del país, y la participación de toda la cadena industrial en lo anterior.

Por su parte, Isidoro Massri, director general de JAC México, dijo que como EMA está trabajando en un papel donde harán varias recomendaciones al gobierno porque mucho del enfoque de la industria automotriz está en la producción.“La producción es muy buena y le da mucho recurso al país, derrama y generación de empleos, pero aquí estamos hablando del retail de la venta a usuarios, del consumo en México para que México sea el beneficiado de todo el impacto ambiental de estos vehículos”, indicó.

La EMA invitó a diversos actores, incluyendo la banca privada y de desarrollo, universidades y centros de tecnología e innovación, así como empresas con flotillas y empresas de generación eléctrica, gobierno, entre otros actores, a sumarse a este esfuerzo por el impulso a la electromovilidad.

Centros de investigación, organizaciones públicas y privadas también han sido invitadas a participar en la nueva Asociación. EMA también tiene firmados acuerdos de entendimiento conotras organizaciones similares como Zero Emmision Transportation Association (ZETA) en Estados Unidos, Electric Mobility en Canadá y el International Council on Clean Transportation (ICCT) que tiene presencia en tres continentes.

