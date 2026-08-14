El Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM) advirtió que la categoría aérea de la autoridad está en riesgo debido a las auditorías y evaluaciones que realiza la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés).

Cuando se perdió esta categoría por última vez, las aerolíneas nacionales tuvieron que ver limitado su crecimiento en el mercado de viajeros entre México y Estados Unidos, perdiendo miles de millones de pesos, estimó el Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur).

El país perdió la categoría entre mayo de 2022 y septiembre de 2023, luego de que las evaluaciones de la FAA determinaron que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) incumplía los parámetros internacionales de supervisión de las empresas y la operación de tráfico aéreo.

Apenas el lunes pasado, la AFAC informó que recibió el Programa Internacional de Evaluación de la Seguridad Aérea (IASA) de la FAA.

La agencia, que dirige el general de división piloto aviador en retiro Emilio Avendaño García, detalló que la FAA ejecutó dicho programa esta semana, del 10 al 14 de agosto.

La programación de esta evaluación se fundamenta en el tratado bilateral de transporte aéreo entre México y Estados Unidos, formando parte de las actividades de seguimiento en el cumplimiento de los estándares de seguridad operacional establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

[Publicidad]

Al respecto, la AFAC refrendó su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad operacional y el cumplimiento permanente de los estándares internacionales que contribuyen al desarrollo y la confianza en la aviación civil mexicana.

Sin embargo, el nuevo presidente del Colegio de Pilotos, Paul Castelazo Rodríguez, opinó que existe el riesgo de perder la categoría debido a que el presupuesto de la agencia sigue siendo insuficiente.

“Podría ser una opción”, señaló al ser cuestionado si nuevamente está en riesgo la categoría ante la falta de presupuesto en la AFAC.

[Publicidad]

Castelazo Rodríguez confía en la gestión de Avendaño, pero estima que el hueco presupuestario ronda los 300 millones de pesos.

Las cifras de la cuenta pública del gobierno federal apuntan que se asignaron 653 millones de pesos a la AFAC el año pasado, pero tras modificaciones, la agencia ejerció 37% más, es decir, 898 millones.

El presupuesto ronda 657 millones de pesos para 2026, sin contar los ajustes que se han registrado como modificaciones extras.

[Publicidad]

“Necesitamos aproximadamente mil 200 millones de pesos para que la AFAC pueda ser eficiente y tenga la capacidad de los inspectores, la capacidad de las licencias. También más recursos para revisión y el resto de las notas que estuvieron presentando en la FAA. El Colegio ha hecho estudios y vemos que esto es lo mínimo que necesita la autoridad para poder consolidarse”, comentó.

“La presidenta Claudia Sheinbaum debe saber qué se necesita y justo en esta temporada que se discute el proyecto de presupuesto”, señaló Castelazo Rodríguez.

Con la última degradación, el director general de Aeroméxico, Andrés Conesa, dijo que 40 de sus aviones de última generación no pudieron agregarse al mercado transfronterizo.

[Publicidad]

Esto no sólo generó pérdidas para la empresa, sino que limitó la competencia entre las compañías y tuvo impacto directo para los usuarios.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.