Ante el bajo flujo de deportaciones por parte del gobierno de Estados Unidos de migrantes mexicanos en su territorio, el subsecretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, dijo que incluso se ha registrado el regreso de connacionales en una cantidad muy menor incluso de sus estimados más bajos.

“Afortunadamente no hemos tenido el espectro que teníamos contemplado. Incluso nuestras estimaciones más bajas han estado incluso por debajo de los flujos que hemos recibido en este sentido.

Durante su participación en la 33 plenaria de Banamex, ante dicha dinámica, el funcionario incluso evocó la canción de Vicente Fernández, “Los mandados”, la cual narra la historia de un migrante mexicano que cruza la frontera hacia Estados Unidos de manera ilegal.

La letra describe cómo, a pesar de ser detenido y deportado en varias ocasiones por las autoridades migratorias, el protagonista sigue intentando regresar, mostrando una actitud desafiante.

En su coro, la canción dice “La migra a mí me agarró, Trescientas veces digamos, Pero jamás me domó A mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio Se los cobré a sus paisanos

“Si me permiten abusar, ¿Recuerdan esa canción de Vicente Fernández de Los Mandados?, que dice ‘crucé el río grande nadando sin portarme dos reales’. La moneda que vimos es la de 8 reales. Hasta ese momento llega en la cultura popular nuestra moneda de 8 reales”, dijo el funcionario.

Previamente, el subsecretario de Hacienda recordó la moneda de 8 reales, o el real de a ocho, una moneda que fue de uso corriente en el siglo XVI en una buena parte del mundo, incluido los Estados Unidos.

“Entonces, los Estados Unidos, hasta 1857, durante 60 años, el real de a ocho acuñado en en la calle de Moneda, en la Real Casa de Moneda de México,, fue una de las monedas de uso común en la economía de los Estados Unidos. Entonces, tenemos una historia común de larga data, el ecosistema norteamericano y estamos confiados en que este ecosistema va a prevalecer, como ha prevalecido durante 300 años y más, prevalecerá otros 300 años”, dijo.

Ante la amenaza de deportaciones, el subsecretario de Hacienda dijo que el gobierno mexicano tiene programas laborales en sectores con alta demanda de mano de obra y facilitando el acceso a programas sociales para garantizarles medios de vida.

