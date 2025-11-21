Más Información

Ante el anuncio de que habrá un el próximo lunes 24, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga () informó que no participará en dicha movilización.

Pidió a los transportistas y campesinos que participarán en la marcha privilegiar el diálogo con las instituciones y evitar acciones que perjudiquen a la población y a la cadena logística nacional.

Dijo que “los bloqueos afectan gravemente a la economía del país, generan riesgos para la ciudadanía y comprometen la seguridad de los operadores, los vehículos y las mercancías”.

Foto: Especial
Foto: Especial

Aseguró que el “diálogo es la única vía responsable para atender las inquietudes del sector”.

En un comunicado la Canacar dijo que ellos mantienen “comunicación constante y permanente con las autoridades de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional (GN), donde el trabajo coordinado y el intercambio continuo nos han permitido avanzar en acuerdos y soluciones”.

El Frente Nacional para el Rescate de Campo Mexicano, el Movimiento Agrícola Campesino, la Asociación Nacional Transportista y otras organizaciones hicieron un llamado a manifestarse pacíficamente en “puntos clave” y “fronteras” del país el próximo lunes, lo que incluye liberación de casetas y bloqueos a carreteras.

