Más Información
"R1" fue detenido en 2012 y liberado por un juez en 2022; ahora es el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo
"Yo no he financiado nada": Alessandra Rojo de la Vega se deslinda de acusaciones que la vinculan al bloque negro en marchas en CDMX
De Lupita Jones a Fátima Bosch: las dudas que han acompañado el triunfo de las mexicanas en Miss Universo
Ante el anuncio de que habrá un bloqueo nacional el próximo lunes 24, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) informó que no participará en dicha movilización.
Pidió a los transportistas y campesinos que participarán en la marcha privilegiar el diálogo con las instituciones y evitar acciones que perjudiquen a la población y a la cadena logística nacional.
Dijo que “los bloqueos afectan gravemente a la economía del país, generan riesgos para la ciudadanía y comprometen la seguridad de los operadores, los vehículos y las mercancías”.
Lee también Cae inversión en exploración minera, pero ven viable apertura a privados, explica la directora del Servicio Geológico Mexicano
Aseguró que el “diálogo es la única vía responsable para atender las inquietudes del sector”.
En un comunicado la Canacar dijo que ellos mantienen “comunicación constante y permanente con las autoridades de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional (GN), donde el trabajo coordinado y el intercambio continuo nos han permitido avanzar en acuerdos y soluciones”.
El Frente Nacional para el Rescate de Campo Mexicano, el Movimiento Agrícola Campesino, la Asociación Nacional Transportista y otras organizaciones hicieron un llamado a manifestarse pacíficamente en “puntos clave” y “fronteras” del país el próximo lunes, lo que incluye liberación de casetas y bloqueos a carreteras.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
xcg
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]