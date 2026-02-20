Madrid.- La Audiencia Nacional de España confirmó el procesamiento de BBVA y de su expresidente Francisco González por la contratación de empresas vinculadas al excomisario José Manuel Villarejo para realizar encargos supuestamente ilegales entre 2004 y 2016, rechazando así los recursos presentados.

