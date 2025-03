El director general de BanCoppel, Carlos López-Moctezuma, dijo que hasta el momento el crédito al consumo ha resistido el escenario de desaceleración qué enfrenta la economía mexicana y se ve un desempeño estable al menos la primera mitad del año.

“No se nota todavía un deterioro en el consumo en los primeros meses del año. Es cierto que vamos a una desaceleración de la economía y claro que tenemos que ser más prudentes en el otorgamiento de crédito para que la gente no tenga problemas en adelante.

El consumo se ha visto bastante resiliente, hay muchas variables que ayudan a que resista por lo menos la primera mitad del año”, dijo.

En conferencia de prensa, el directivo resaltó que siempre tiene un rezago el consumo con respecto al desempeño de la economía, con lo que la firma será cautelosa en el otorgamiento de crédito a los clientes.

Resaltó que los incrementos del salario mínimo en años recientes han apoyado para que el crédito al consumo mantenga un sólido dinamismo.

“El aumento del salario mínimo que ha venido desde el sexenio pasado ya pone a los salarios en un nivel muy competitivo y esto ayuda a la resiliencia del consumo, esa es una de las razones por las que el consumo se mantiene fuerte”, dijo.

Coppel va por 6% de participación de mercado en crédito hipotecario

Este lunes, BanCoppel presentó su oferta de crédito hipotecario, con la cual busca obtener de 5 a 6% de participación de mercado en el país, en un segmento altamente competido por los bancos que operan en el país.

De acuerdo con el director de crédito hipotecario de Bancoppel, Ricardo García Conde, en dicho período la firma de origen sinaloense busca una colocación de al menos 40 mil millones de pesos, con lo que apuesta por un producto hipotecario 100% digital, el primero en su tipo en el país.

Sobre el tema, la directora corporativa de banca minorista de BanCoppel, Estephany Ley, dijo que apuestan desde los clientes que solicitan crédito en sus tiendas hasta otros perfiles de buen ingreso que estén en búsqueda de una hipoteca.

El crédito hipotecario de BanCoppel va de 300 mil pesos a 15 millones de pesos, con tasas de interés fijas desde 9.90%, las cuales variarán dependiendo el historial crediticio del interesado.

Crédito resiste violencia en Sinaloa

El director general de BanCoppel, Carlos López-Moctezuma, dijo que ante los hechos de violencia en Sinaloa que llevan varios meses en la entidad, el pago de los clientes se ha mantenido estable aunque se han desacelerado las solicitudes.

“Afortunadamente no estamos viendo un incremento en la morosidad en el estado. Sí hay menos oxigenación, pero la cartera vencida del estado no se comporta diferente, y en la parte de las empresas no hemos visto ningún cambio en la morosidad. Nos preocupa el tema de seguridad igual que a todos, esperamos que las acciones que están tomando mejoran más la situación y todo vuelva a la normalidad lo más pronto en cuanto al flujo y la transaccionalidad de los negocios”, dijo.

