El consejo de administración del banco español Sabadell volvió a rechazar el martes la OPA hostil lanzada por su rival BBVA, quien la había mejorado recientemente, y recomendó a sus accionistas a que no la acepten.

"El precio ofrecido es significativamente inferior al valor del proyecto de Banco Sabadell en solitario", indica el cuarto banco de España en un documento difundido por el regulador bursátil español.

"La remuneración total prevista a los accionistas de Banco Sabadell en los próximos tres años, entre dividendos y recompras, es claramente superior a la que percibirían aceptando la actual oferta", agrega.

En otro documento, Sabadell anunció un incremento del objetivo de remuneración para sus accionistas en el ejercicio 2025, de 1 mil 300 millones de euros (unos 1 mil 500 millones de dólares) a "alrededor de 1 mil 450 millones de euros".

La víspera había sido BBVA quien había anunciado el pago de un dividendo excepcionalmente alto, del que también podrían beneficiarse los nuevos accionistas que decidan acogerse a la OPA que debe concluir el 10 de octubre.

"El Consejo de Administración de Banco Sabadell considera que la OPA en curso obtendrá un muy bajo nivel de aceptación", consideró, sin embargo, la entidad catalana.

Mexicano David Martínez venderá su porcentaje de Sabadell

Pero la decisión del consejo de administración del martes no fue adoptada por unanimidad. El mexicano David Martínez Guzmán anunció de su lado la intención de ceder a BBVA sus acciones y las del fondo Fintech Europe, al que representa, lo que supone un 3,86% del capital de Sabadell.

La oferta de BBVA valora a su rival catalana en aproximadamente en 17 mil millones de euros.

La opa del BBVA, la segunda entidad bancaria de España con más de 78 millones de clientes en 25 países y una fuerte presencia en América Latina, podría dar lugar a un gigante europeo del sector.

Buscando frustrar la operación, Sabadell vendió su filial británica TSB a Santander por 3 mil 100 millones de euros y prometió una remuneración récord a sus accionistas, gracias en parte a esa venta.

El desenlace de esta operación es muy incierto debido a la multitud de pequeños accionistas de Sabadell.

BBVA insta a accionistas del Sabadell a aceptar la OPA

El presidente del banco español BBVA, Carlos Torres, animó a todos los accionistas del Banco Sabadell a acudir a la OPA y seguir los pasos del consejero e inversor mexicano David Martínez, quien ha anunciado que canjeará sus acciones, que suman una participación cercana al 4%.

En declaraciones remitidas por el banco, Torres considera que la decisión de Martínez es "una clara muestra del enorme atractivo tanto de la oferta como del proyecto de unión con BBVA, frente al proyecto del Banco Sabadell en solitario".

En su opinión, es "especialmente relevante" porque se trata de uno de los mayores accionistas del Sabadell, con casi el 4% de las acciones y miembro desde hace años de su Consejo de Administración, que una vez más ha vuelto a rechazar la oferta.

Pero tras conocerse la intención de Martínez de acudir a la opa, el presidente del BBVA ha animado a todos los accionistas a que sigan los pasos del mexicano: "Es una oportunidad única y es ahora". *Con información de EFE

