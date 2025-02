El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Julio Carranza, dijo que hay tranquilidad en el sector tras la designación de cárteles mexicanos como grupos terroristas por parte del gobierno de Estados Unidos y que la regulación en prevención de lavado de dinero es robusta.

“Nos sentimos con mucha tranquilidad, pero también con mucha responsabilidad de hacer que las cosas se sigan haciendo bien en la banca y así lo continuamos haciendo”, dijo el directivo.

En conferencia de prensa, Carranza explicó que aún hay muchas dudas de las implicaciones en el sistema bancario con la designación de los carteles terroristas, sobre si habrá mayores controles para los bancos y otros actores del sistema financiero en el país.

“No sabemos las implicaciones. No hay una publicación, el gobierno de Estados Unidos no ha dicho que implica, pero eso no significa que estamos de brazos cruzados. No podemos especular sobre algo que no está claro”, dijo.

Carranza detalló que se está en comunicación directa con las autoridades mexicanas y de manera interna entre los bancos que operan en el país a la espera de conocer con mayor detalle lo que implicará en materia de prevención de lavado de dinero, la decisión del gobierno estadounidense.

“Tenemos que esperar a ver qué es lo que están viendo y qué quieren decir y hacer con esta designación. No hay que ponerse el huarache antes de espinarse”, dijo.

Asociación de Bancos de México (ABM). Foto: Antonio Hernández - EL UNIVERSAL

Regulación mexicana contempla el combate al financiamiento al terrorismo

El directivo recordó que desde 2014, la regulación mexicana contempla la obligación de bloquear recursos y suspender de forma inmediata la realización de todos los actos, operaciones o servicios que celebren con los clientes o usuarios que les informe la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante la "Lista de Personas Bloqueadas’.

“Desde agosto de 2024, la regulación para los bancos incluye obligaciones diferenciadas para el combate al financiamiento al terrorismo, tales como: sistemas de alerta, metodologías y modelos de riesgo, así como reportes específicos”, dijo.

Carranza añadió que como parte de los esfuerzos internacionales tanto del sector público y privado, desde hace más de una década, autoridades y bancos mexicanos y estadounidenses han mantenido reuniones periódicas para colaborar en la protección de los sistemas financieros de ambos países.

“Los bancos mexicanos hemos estado y continuaremos colaborando estrechamente con las autoridades financieras mexicanas, reafirmando nuestro compromiso con el combate al crimen financiero”, dijo Carranza.

Julio Carranza, el presidente de la Asociación de Bancos de México. Foto: Archivo | El Universal

Bancos, obligados a revisar listas negras

El vicepresidente de la Asociación se Bancos de México, Daniel Becker, dijo que la banca en el país ya ha vivido estos procesos de mayor revisión y actualmente está obligada a revisar listas negras de operaciones sospechosas, con lo que se espera que una vez que se tengan más detalles de la medida y sus implicaciones en México, el país podría salir fortalecido en materia de regulación.

“Hoy lo que nos han dicho Hacienda es que ellos están haciendo los contactos con las autoridades de Estados Unidos. Ya hemos tocado base con despachos de abogados para analizar los efectos. Es muy probable que aumenten los costos para la prevención”, dijo.

sg/mcc