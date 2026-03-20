La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) obtuvo la titularidad del contrato colectivo de trabajo de los pilotos de la aerolínea MAS de Carga, luego de que el Sindicato de Trabajadores de la Industria Aeronáutica, Similares y Conexos de la República Mexicana (STIA) retiró el juicio de amparo que mantenía suspendida la ejecución del resultado de la votación.

Con ello, queda firme la decisión expresada por los pilotos en noviembre de 2023, cuando mediante voto personal, libre y secreto determinaron que ASPA de México debía representarlos.

El capitán Jesús Ortiz, secretario general de ASPA, destacó que se hizo valer la voluntad de los pilotos de MAS.

Lee también ASPA respalda reforma laboral a 40 horas y llama a proteger derechos

“Este resultado valida nuestra representación legítima sobre su contrato colectivo y nos compromete a garantizar condiciones laborales dignas para nuestros compañeros.

“También confirma que la Reforma Laboral de 2019 sí garantiza el derecho de los trabajadores a elegir libremente a su sindicato”, afirmó.

En 2023, un grupo de pilotos de la empresa Aerotransportes MAS de Carga S.A. de C.V. solicitó la representación sindical de ASPA; luego de diversas represalias, el sindicato activó el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC para defender los derechos de libre asociación y negociación colectiva.

En octubre de 2023, el mecanismo resolvió el caso a favor de los pilotos, lo que permitió que en noviembre del mismo año se realizara la consulta en la que más del 90% votó por ser representado por ASPA de México.

Sin embargo, el STIA promovió un juicio de amparo que mantuvo suspendida la ejecución de este resultado durante más de dos años.

Lee también ASPA confía en plazo para evitar que pilotos extranjeros vuelen aeronaves mexicanas; comenzaría a partir del 12 de enero

“Aunque estamos ciertos que la resolución de la SCJN hubiera sido a nuestro favor, con el retiro de dicho recurso, se elimina el último obstáculo legal para que ASPA ejerza plenamente la representación colectiva”, subrayó ASPA.

El capitán Alfonso Peña Ortiz, presidente de la Delegación MAS en ASPA, dijo que los pilotos hablaron con absoluta claridad.

“Votamos por ASPA porque exigimos un sindicato que verdaderamente represente y defienda nuestros intereses. Hoy queda demostrado que la voluntad de los trabajadores no solo cuenta, sino que debe ser respetada sin excepción”, indicó.

Lee también Cae carga aérea en 2025 por débil exportación

ASPA reconoció el papel de las autoridades laborales, particularmente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en la defensa de los derechos de los trabajadores durante este proceso.

La incorporación de los pilotos de MAS de Carga marca un hito en la historia del sindicato, ya que después de 27 años ASPA suma una nueva contratación colectiva, abriendo nuevas posibilidades para la representación democrática en la aviación mexicana.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc