La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) convocó a pilotos activos, inactivos y estudiantes de aviación a manifestarse el próximo 1 de diciembre afuera de las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

En redes sociales, la asociación indicó que el motivo de la protesta es la defensa de sus derechos laborales, lo anterior luego de que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) autorizó hace dos años a Viva Aerobus el alquiler de algunos aviones a Malta para compensar la falta de aviones Airbus como consecuencia de la revisión de motores Pratt & Whitney que dejó en tierra varios aviones de Viva.

En agosto, El Universal informó que ASPA solicitó a la AFAC que definiera hasta cuándo permitiría que la aerolínea siguiera alquilando aviones con tripulaciones extranjeras.

Lee también Whirlpool cierra su planta en Argentina y despide a 220 trabajadores

¡Alcemos juntos la voz! En ASPA México convocamos a todos los pilotos activos, inactivos y estudiantes de aviación a que nos acompañen al picketing pacífico que se realizará el primero de diciembre en las instalaciones de la SICT. Regístrate: https://t.co/lqxV2N4v1p pic.twitter.com/fkjhoUDINJ — ASPA de México (@aspaprensa) November 26, 2025

ASPA recordó que este alquiler de aeronaves incluye pilotos y tripulaciones, lo que viola la Constitución, pues en México las aeronaves tienen que ser operadas por pilotos del país.

Sobre este tema, el secretario general de ASPA, Jesús Ortiz Álvarez, calificó el alquiler de aeronaves de Viva como un “mini cabotaje” a las fuentes de empleo de aviadores mexicanos.

Por su parte, el presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, Ángel Domínguez Catzin, coincidió en que no se debe permitir una “apertura indiscriminada” en la aviación mexicana.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xcg/mgm