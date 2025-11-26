Más Información

Inicia audiencia de “El Licenciado” y 7 escoltas por caso Carlos Manzo; acusado declara inocencia y denuncia tortura

Inicia audiencia de “El Licenciado” y 7 escoltas por caso Carlos Manzo; acusado declara inocencia y denuncia tortura

Desaparecen dos elementos de Harfuch en Jalisco; localizan vehículo en Zapopan y despliegan búsqueda

Desaparecen dos elementos de Harfuch en Jalisco; localizan vehículo en Zapopan y despliegan búsqueda

Raúl Rocha Cantú: La historia detrás de su compra de Miss Universo y las acusaciones en su contra

Raúl Rocha Cantú: La historia detrás de su compra de Miss Universo y las acusaciones en su contra

Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, habría traficado huachicol y armas; Loret de Mola detalla red ligada al narco

Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, habría traficado huachicol y armas; Loret de Mola detalla red ligada al narco

¡Saca el paraguas! Se registra lluvia ligera en varias alcaldías de CDMX

¡Saca el paraguas! Se registra lluvia ligera en varias alcaldías de CDMX

Cuauhtémoc Blanco niega misoginia tras lanzar beso a diputada; “no tuvo intención ofensiva ni de menosprecio”, sostiene

Cuauhtémoc Blanco niega misoginia tras lanzar beso a diputada; “no tuvo intención ofensiva ni de menosprecio”, sostiene

La fabricante estadounidense de electrodomésticos decidió cerrar su planta en y despedir a 220 trabajadores, confirmaron este miércoles a EFE fuentes de la compañía.

La empresa notificó a sus empleados del cierre de su planta en la localidad bonaerense de , establecimiento que había sido inaugurado en 2022 tras invertir 50 millones de dólares.

La multinacional producía allí lavadora, destinados en parte a la exportación.

Lee también

La empresa, que con esta decisión deja de producir en Argentina, continuará comercializando en el país sudamericano sus productos importados desde otros mercados.

La compañía adoptó esta medida al cabo de un año marcado por la apertura de las importaciones en Argentina, donde el consumo aún no se ha recuperado.

"Son varios los motivos que confluyeron en la toma de esta decisión, algunos de ellos internos, pero también algunos externos. Realizamos importantes esfuerzos para reducir costos e implementamos mejoras en los procesos para ser más competitivos frente a productos importados, a lo que se suma la caída en el consumo", explicaron a EFE fuentes de la empresa.

Señalaron que, tras analizar estas variables, resolvieron dar este paso para "redefinir" su "huella regional de cadena de suministro con la necesidad de fortalecer la competitividad en un entorno cada vez más desafiante".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Únete a nuestro canal

mgm/es

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]