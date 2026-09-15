México recibió durante julio 3.8% más de turistas internacionales que en el mismo mes de 2025, aunque el gasto de los viajeros extranjeros cayó 1.3%, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Al país llegaron 4.41 millones de turistas internacionales en julio ante 4.25 millones del mismo periodo de 2025, según la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI).

En total, México registró la entrada de 8.65 millones de viajeros internacionales, cifra que incluye a turistas que pernoctan en el país como a excursionistas que no pasan una noche, lo que representó un incremento de 2.9%.

La mayor alza se produjo entre turistas fronterizos, que sumaron 2.06 millones, 13.2% más que en julio de 2025.

Como contraste, los turistas no fronterizos disminuyeron 3.2%, hasta 2.35 millones. En de este grupo, las llegadas por vía aérea retrocedieron 5.7%, hasta 1.85 millones, mientras que las terrestres aumentaron 7%, hasta casi 500 mil.

Estados Unidos siguió como el principal mercado emisor entre turistas no fronterizos, con 1.69 millones de entradas, equivalentes a 72% del total. Le siguieron América del Sur y las islas del Caribe, con 288 mil 597 (12.3%), y Canadá, 124 mil 250 (5.3%).

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Por otro lado, el gasto total de los viajeros internacionales cayó en julio 1.3% contra 2025, al pasar de 3 mil millones de dólares a 2 mil 961 millones.

El gasto correspondiente sólo a turistas internacionales fue de 2 mil 710 millones de dólares, 0.7% menos que un año antes, mientras que el de los excursionistas retrocedió 7.9%, hasta 251 millones.

El gasto medio de cada viajero descendió 4.1%, a 342.3 dólares, frente a 357 dólares de julio de 2025. El promedio fue de 615, aunque quienes llegaron por vía aérea gastaron una media de mil 223 dólares.

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Los datos se conocen después de que México recibiera 47.8 millones de turistas internacionales el año pasado, 6.1% más que en 2024, mientras que los ingresos por viajeros internacionales alcanzó 34 mil 992 millones de dólares.

México es de los países más visitados del mundo y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum busca colocarlo entre los cinco principales destinos internacionales.

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