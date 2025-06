La firma mexicana Solventa, especializada en soluciones de energía eléctrica, estima que las inversiones en el sector comenzarán a materializarse, ya que está en puerta un nuevo periodo de auge para el país, especialmente en la zona norte.

“Me ha sorprendido ver a muchas empresas chinas queriendo establecerse en México. Están pensando que esta incertidumbre es algo momentáneo”, dijo en entrevista David Sánchez Jasso, Fundador y Director General Solventa Energía.

“Quieren instalar y resolver sus necesidades energéticas, sobre todo en el norte del país. No he visto un freno para nada y he visto mucho capital extranjero queriendo invertir en desarrollo energético en México. Es capital alemán, español, italiano que trae como prioridad a México y Chile para invertir en sus proyectos porque creen que se va a detonar el desarrollo energético”, explicó.

“Creen que, tarde o temprano, en un periodo quizá de tres años, se empezará a abrir muy fuerte y quieren estar preparados con los terrenos. Nosotros lo que hacemos es acompañarlos desde el inicio”, dijo.

David Sánchez Jasso, Fundador y Director General Solventa Energía

El directivo reiteró que hay un gran apetito de empresas que quieren instalarse en México para atender al mercado norteamericano, algo que se va a materializar conforme se aclaren las disputas comerciales globales y la incertidumbre generadas por la política arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump.

Sánchez Jasso mencionó que la reforma energética y las leyes secundarias impulsadas por el actual gobierno mexicano ya comenzaron a generar beneficios para el país, al dar certeza en cuanto a las reglas y dejando la puerta abierta a las inversiones privadas en el sector de electricidad.

“No veo que las empresas se estén echando para atrás, a lo mejor lo están tomando con un poco más de tiempo. Proyectos que pudimos haber cerrado en el primer trimestre del año, tal vez los estaremos cerrando a finales, pero yo no veo rechazo, sino más bien que las empresas estén simplemente tomando las cosas con más calma”, añadió.

Solventa Energía es una empresa 100% mexicana especializada en el desarrollo de soluciones integrales de generación solar y almacenamiento energético, y entre sus compromisos se incluye acelerar la transición energética en el país.

Fundada en 2017 por David Sánchez Jasso y René Sánchez de la Peña, la empresa ofrece soluciones de largo plazo, técnicamente sólidas y financieramente viables para enfrentar los grandes retos energéticos nacionales.

Actualmente la empresa está apuntando a la generación solar, eólica y a los sistemas de almacenamiento de energía a raíz de la reforma sectorial.

“A partir de las políticas que presenta la presidenta Claudia Sheinbaum en marzo se crea un panorama, se abren grandes oportunidades. Por ejemplo, la generación distribuida va a subir de 0.5 a 0.7 megawatts, para el autoconsumo aislado, que se establece hasta 20 megawatts y los permisos grandes de abasto aislado.

“Para Solventa se abre una gran oportunidad en la parte de abasto aislado de hasta 20 megas con respaldo, es lo que ya estamos haciendo en el aeropuerto de Monterrey. Incluso me atrevo a decir que vamos a ser uno de los primeros proyectos de microrred, y esperamos tenerlo este año”, añadió.

Sánchez Jasso señaló que ahora también será importante el segmento del autoabastecimiento y el almacenamiento para evitar los apagones que se generan debido a que la capacidad de generación y transmisión se ve rebasada cuando aumenta la demanda de energía.

Explicó que las microrredes de generación y abasto de usuarios privados pueden desahogar al sistema nacional y restar presión a la necesidad de inversiones que se requieren. Asimismo, señaló que incluso el gobierno puede acudir a los sistemas de almacenamiento de energía anexos a las subestaciones para responder a los picos de demanda.

“Apoyamos mucho el desarrollo de la infraestructura eléctrica y que no sea solo el gobierno quien invierta en esta remodelación o actualización de la red, sino el usuario privado que viene de fuera”, señaló.

“Yo le apuesto a que haya esta desconcentración mediante microrredes que no se saturen y de esa manera se tendría una transición mucho menos violenta si se empiezan a dar los permisos de abasto aislado nuevamente”, añadió.

Ofreciendo materiales e ingeniería de punta en sus proyectos solares, eólicos y de almacenamiento, la empresa ha crecido a tasa de doble dígito en el último año atendiendo a clientes como OMA, Walmart, Santander o ICA, y ahora apunta al segmento de parques industriales para ofrecerles soluciones energéticas especializadas.