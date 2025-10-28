HR Ratings ratificó la nota de Pemex en “HR AAA”, con perspectiva estable, para la escala local de largo plazo, mientras que mantuvo en “HR+1” para corto plazo y confirmó “HR BBB+” (G) en escala global, mejorando su perspectiva de negativa a estable para la compañía y 29 emisiones.

De acuerdo con la firma, la acción replica su reciente decisión sobre la calificación soberana de México.

La agencia sostuvo que la ratificación descansa en el apoyo recurrente del gobierno federal mediante aportaciones para servicio de deuda, inversiones de capital y alivios fiscales, además de la relevancia de la empresa como fuente de ingresos del país.

En tanto, el ajuste de perspectiva global a Estable deriva de la mejora aplicada a la soberana el 28 de octubre de 2025.

La agencia recordó que en resultados, Pemex cerró 2024 con una caída anual de 2.7% en ingresos totales, afectada por menores exportaciones de crudo que no pudieron compensarse con ventas domésticas.

Así, al segundo trimestre de 2025, la deuda total en pesos se redujo 5.7% frente al cuarto trimestre de 2024 por efecto cambiario, aunque en dólares aumentó 1.2% para ubicarse en 98.8 mil millones. La deuda neta en dólares avanzó 0.5% a 93.7 mil millones.

Producción petrolera

Para los próximos años, HR Ratings proyecta un precio promedio de la Mezcla Mexicana de 62.02 dólares por barril en 2025, 12.2% menor al de 2024, y un promedio de 58.83 dólares entre 2024 y 2026.

Estimó también una producción promedio de crudo, incluyendo socios y condensados, de mil 408 mil barriles diarios en 2025 a 2027, por debajo de los mil 759 mil de 2024.

Así, calculó que la deuda neta cierre en 1.58 billones de pesos en 2025, mil 40 billones en 2026 y mil 42 billones en 2027, en línea con el objetivo de endeudamiento neto cercano a cero.

La calificadora advirtió que una reducción de los apoyos del gobierno o cambios en la calificación soberana de México podrían trasladarse de forma directa a la nota de Pemex, dada la consideración de garantía de facto por parte del Estado.

HR Ratings informó que su revisión incorpora metodologías corporativas y soberanas vigentes, y que la evaluación consideró información histórica y proyectada de Pemex desde 2011 hasta el segundo trimestre de 2025.

