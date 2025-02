El espacio laboral es donde pasamos la mayor parte de nuestro día, lo que genera que entre trabajadores se lleguen a formar relaciones sentimentales. La legislación laboral no contempla este tipo de situaciones, pero tener una pareja en el trabajo podría ocasionar conflictos de interés, conductas indebidas e incluso la terminación justificada del empleo.

En este mes del amor y la amistad no está de más reflexionar sobre las posibles implicaciones que trae consigo el sostener una relación sentimental con un compañero de trabajo. Si bien la Ley Federal del Trabajo no establece una prohibición de que dos trabajadores se relacionen románticamente, la forma en la que dicha relación inicie, se desarrolle y termine, puede ocasionar disrupciones considerables en el ambiente laboral que son sancionables de acuerdo con la ley.

Por ejemplo, si un trabajador se siente atraído hacia otro empleado o empleada de la compañía y decide invitarlo a salir, pero es rechazado, y continúa insistiendo en tener una cita, esta conducta puede ser considerada como acoso sexual y ser sancionada como tal, ya sea con una medida disciplinaria o inclusive rescindiendo el contrato del trabajador infractor, atendiendo a la gravedad de las circunstancias.

Suponiendo que ambas personas trabajadoras tengan un interés mutuo en sostener una relación, se podría generar un ambiente de trabajo hostil si los compañeros consideran que, derivado de la cercanía entre dichos trabajadores, uno de ellos obtiene ventajas o beneficios por encima del resto, por ejemplo, más permisos para llegar tarde o salir temprano, ascensos, menor carga de trabajo, etc. Estas situaciones suelen presentarse cuando uno de los trabajadores involucrados en la relación reporta a la pareja o uno de los dos toma decisiones para el otro dentro de la empresa.

Igualmente, lo que sucede en la vida privada de los colaboradores puede llegar a permear en el ámbito laboral si la pareja entra en un conflicto y se rehúsan a continuar trabajando juntos, aun cuando formen parte del mismo equipo o si, perteneciendo a distintas áreas, su cooperación es necesaria para sacar adelante algún proyecto.

Por otra parte, cuando concluya la relación entre dos empleados, puede presentarse también esta negativa a colaborar con la ex pareja. En casos más complicados en el que uno de los trabajadores no está dispuesto a terminar el noviazgo, éste puede llegar a incurrir en conductas de acoso sexual si constantemente solicita a la otra parte reanudar su relación, la hostiga en el trabajo o al salir del mismo o, peor aún, toma represalias en su contra por haber terminado la relación al negarle permisos o vacaciones, no tomarle en cuenta para promociones, darle una calificación baja de desempeño sin merecerla, entre otros.

Considerando que existen múltiples riesgos alrededor de las relaciones románticas entre empleados de una misma empresa, lo ideal es desincentivarlas para mitigar que dichos riesgos se materialicen. Una forma de hacerlo es capacitando constantemente al personal en torno a las conductas que pueden constituir acoso sexual, la prohibición de represalias y la obligación de los empleados de conservar un ambiente de trabajo profesional, dejando de lado la vida personal.

Otra alternativa es implementando políticas estrictas para prevenir los conflictos de interés en las cuales se prohíban las relaciones entre trabajadores o, al menos, se les requiera reportar a la empresa cuando inicien una relación con algún compañero para vigilar que no se incurra en conflictos de interés.

En caso de adoptar este tipo de normas a lo interno de las organizaciones, es importante que realmente observen su cumplimiento y no se conviertan en letra muerta. Esto implica que, en caso de que un empleado viole este tipo de políticas, los trabajadores infractores sean disciplinados o terminados con causa, dependiendo de la seriedad y naturaleza del quebrantamiento.

Ante todo, es primordial sensibilizar a los empleados sobre la responsabilidad compartida que tienen con la compañía de preservar un ambiente de trabajo que sea profesional, justo y respetuoso para todos y que, en ocasiones, lo que sucede en su esfera personal tiene repercusiones graves en el trabajo, por lo que deben tomar decisiones a conciencia.

* Socia de Littler

X: @Littler