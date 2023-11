Las tensiones en la relación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Salinas Pliego no paran de crecer, después de que el mandatario asegurara que la televisora perteneciente al empresario mantiene una campaña "en contra de su gobierno" por los adeudos fiscales que persiguen al también dueño de Seguros Azteca, ahora en el marco de la reconstrucción de Acapulco, tras el paso del huracán "Otis".

Esta misma mañana, a manera de réplica, Salinas Pliego aseguró, a través de redes sociales, que en lugar de estar culpando a los medios por mostrar la verdad, el gobierno federal debería ponerse a trabajar, pues ya se vio que “echar culpas no resuelve nada”. Además de asegurar que su conglomerado ya se encuentra "trabajando para reabrir tiendas y apoyar a los damnificados con despensas y servicios que son necesarios".

Sin embargo, el intercambio de diretes no comenzó con la tragedia sucedida en Acapulco, ya hace más de 10 días, sino que viene de mucho tiempo atrás. Entre algunas de las polémicas más relevantes protagonizadas por López Obrador y Salinas Pliego, durante este año, se enlistan las siguientes:

Jet, más barato que el avión presidencial

En Abril de 2023, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador vendiera el avión presidencial que había promocionado desde el principio de su sexenio a la República de Tayikistán, Salinas Pliego presumió por medio de redes sociales la nueva aeronave que pasó a ser parte de su patrimonio, la cual, según él, le costó menos de 80 millones de dólares, nueva y configurada a su gusto.

Fíjese que ya con todo y modificaciones, mi nuevo Global 7500 costó menos de 80 millones de dólares y además está nuevecito y a mi gusto así que me ahorre un dinerito y lo configuré a mi gusto 😌😎 https://t.co/irxO4x4H1F pic.twitter.com/KtWaJUBx4m — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 21, 2023

Reunión con Salinas Pliego, Slim y otros

La tarde del 16 de mayo pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con integrantes de su Consejo Económico Asesor en Palacio Nacional y el empresario Ricardo Salinas Pliego aseguró que "estuvo buena la comida".

Aunque, pese a la rivalidad que habían aparentado en meses anteriores, en esa ocasión, por medio de Twitter , el dueño de TV Azteca compartió un video, donde aseguró que de la reunión habían salido "2 o 3 cosas buenas" que compartir.

Ciro 🤫 le va a dar diarrea a mucho loquito que todavía no entiende cómo funciona esto 🥱😌. Estuvo buena la comida… salieron 2 o 3 cosas buenas qué hay que compartir.



Buenos dias y feliz Miércoles!!! https://t.co/DiU5O9ZSKd — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) May 17, 2023

TV Azteca contra libros de la SEP

Fue en agosto cuando, tras la divulgación de los contenidos de los nuevos libros gratuitos de la Secretaría de Educación Pública, se desató un nuevo intercambio de declaraciones entre ambos actores de la escena nacional, esta vez porque en varios de los espacios de noticias de TV Azteca se criticó a los libros de textp como "comunistas" y se difundió toda una campaña para que estos no fueran distribuidos en ninguna parte del territorio nacional.

Ante dichas críticas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en la conferencia de prensa del 3 de agosto de 2023 que su gobierno no ve “como enemigo” a Ricardo Salinas Pliego, aunque reconoció que tenía diferencias con el empresario televisivo en lo político e ideológico, señando que esto "es normal en una democracia, donde no puede haber pensamiento únicos."

Señalan a Salinas Pliego por adeudo de impuestos

Ahora, después de que Javier Alatorre y otros comunicadores señalaron que el gobierno no está brindando la ayuda suficiente para apoyar a la población damnificada en Acapulco, AMLO ha declarado respecto a Salinas Pliego y la supuesta campaña de "desprestigio" en contra de su gobierno:

“Mucha gente lo sabe, he hablado con él y lo seguiré haciendo; él tiene una querella, un proceso legal porque desde los tiempos de Vicente Fox cuando ere secretario de Hacienda Francisco Gil, le presentaron una denuncia por no pagar impuestos, y le exigen un pago de impuestos que se ha litigado sexenio, tras sexenio”, dijo AMLO, señalando que esto ha generado malestar en Ricardo Salinas.

“Lo entiendo, no voy a pelear con él, pero no me puedo quedar callado, ser omiso o cómplice, porque otros me podrían decir por qué me cobras y a otros no, el señor Fernández de Oxxo, Walmart, o Televisa o cualquier contribuyente”.

