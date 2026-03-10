Más Información
Nueva York.- Amazon sufrió esta semana varios incidentes técnicos "de alta gravedad" relacionados con la programación y herramientas de código asistidas por inteligencia artificial (IA), que necesitó de un "análisis profundo" sobre estos problemas en la reunión de sus ingenieros de este martes, según varios medios especializados.
El gigante de comercio electrónico presentó fallos en su tienda en línea para diversos usuarios durante aproximadamente seis horas el jueves pasado, además de otros incidentes de este tipo a lo largo de la última semana.
Los compradores del sitio web y de la aplicación no podían finalizar sus pedidos, acceder a información de sus cuentas ni ver los precios de los productos.
Estos problemas estuvieron relacionados con "una implementación de código de software", dijo la compañía en un comunicado, que causó las caídas de algunos sistemas del comercio electrónico de Amazon y requirió un "análisis profundo" por parte del equipo de ingenieros en su reunión de este martes, según medios económicos.
Fallas en Amazon llegan tras inversión millonaria en IA
Los incidentes de programación y de herramientas de código asistidas por IA se enmarcan en un momento en el que Amazon se posiciona como la compañía que más inversión anunció en IA de su sector, con un monto de unos 200 mil millones de dólares.
El gasto en IA de Amazon va de la mano de unos recortes masivos de empleos. La empresa fundada por Jeff Bezos despidió a unos 16 mil trabajadores este enero, seguido por otro recorte de unos 14 mil puestos de trabajo el pasado octubre
