Más Información

Andy López Beltrán niega tener amparo contra cualquier captura y acusa montaje

Andy López Beltrán niega tener amparo contra cualquier captura y acusa montaje

Abogado niega haber tramitado amparos para hijos de AMLO; recuerda caso Caro Quintero y alista denuncia por suplantación

Abogado niega haber tramitado amparos para hijos de AMLO; recuerda caso Caro Quintero y alista denuncia por suplantación

Hernán Bermúdez es expulsado de Paraguay y lo trasladan a México; será ingresado al Cefereso 1

Hernán Bermúdez es expulsado de Paraguay y lo trasladan a México; será ingresado al Cefereso 1

Adán Augusto se dice “tranquilo y sin preocupaciones” ante traslado de Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”

Adán Augusto se dice “tranquilo y sin preocupaciones” ante traslado de Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”

Fiscalía CDMX revela ruta y fallas de la pipa que explotó en Iztapalapa

Fiscalía CDMX revela ruta y fallas de la pipa que explotó en Iztapalapa

Buque Escuela Cuauhtémoc reanuda sus operaciones tras choque en puente de Brooklyn

Buque Escuela Cuauhtémoc reanuda sus operaciones tras choque en puente de Brooklyn

La Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos (AMAVe) dio a conocer que se encuentra en un proceso de cabildeo para impulsar reformas al para crear una medida cautelar que permita recuperar los vehículos arrendados en casos de incumplimiento de pago.

Esta le daría certeza jurídica al sector y beneficios directos a los usuarios, con más competitivas y condiciones más justas.

Como parte de esta labor, la AMAVe ya logró la aprobación de reformas estatales en Sonora, Baja California, Jalisco y Quintana Roo, donde se tipifica el robo de vehículos arrendados como delito equiparable.

Lee también

El cabildeo continua en Nuevo León y la Ciudad de México.

“Este avance representa un paso clave para proteger a las arrendadoras, considerando que sólo en Quintana Roo las pérdidas anuales por este delito superan los 150 millones de pesos”, afirmó AMAVe, en un comunicado.

Con una flota superior a las 350 mil unidades entre 18 empresas asociadas, el arrendamiento vehicular se consolida como un motor de modernización tecnológica.

De acuerdo con la AMAVe, el arrendamiento de vehículos eléctricos creció 129% anual en agosto; mientras que los híbridos han aumentado su arrendamiento con 12% anual.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses