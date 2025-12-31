AICM reanuda aterrizajes tras interrupción por banco de niebla

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que las operaciones de aterrizaje y despegues se realizan con normalidad.

A través de sus redes sociales, el AICM detalló que desde las 9:16 horas de este miércoles se normalizaron los aterrizajes que fueron suspendidos esta mañana por un banco de niebla.

La terminal aérea pidió a los usuarios con su aerolínea el estatus de su vuelo.

Esta mañana, el aeropuerto informó que las operaciones de aterrizaje se encontraban suspendidas por seguridad, ya que un banco de neblina afectaba la visibilidad.