AICM reanuda aterrizajes tras interrupción por banco de niebla

El (AICM) informó que las operaciones de aterrizaje y despegues se realizan con normalidad.

A través de sus redes sociales, el AICM detalló que desde las 9:16 horas de este miércoles se normalizaron los aterrizajes que fueron suspendidos esta mañana por un banco de niebla.

La terminal aérea pidió a los usuarios con su aerolínea el estatus de su vuelo.

Esta mañana, el aeropuerto informó que las operaciones de aterrizaje se encontraban , ya que un banco de neblina afectaba la visibilidad.

