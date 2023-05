En Internet abundan los videos de personas que deciden intentar cosas diferentes. Algunos podrán hacer experimentos con nitrógeno líquido o con comida, pero otros toman un auto relativamente normal para ver qué tan rápido puede ser sin necesidad de modificar sus componentes mecánicos.

Esto fue lo sucedido con un Tesla Model 3, donde el canal B is for Build le hizo honor a su nombre. Varios amigos, herramientas profesionales y un Tesla como “conejillo de Indias” fueron los elementos que lograron realizar una prueba diferente.

Este experimento fue para conocer las capacidades dinámicas con el menor peso posible.

Weight reduction, bro!

No es ningún secreto que los autos cada vez son más pesados. Además del metal usado para su construcción, cables, arneses, asientos con varias funciones y, en general, todo el equipo que tienen, incrementan el peso.

Por ello, los autos de corte sumamente deportivo, como un Porsche 911 GT3 RS, tienden a eliminar aquello que no es tan necesario para eliminar peso. Es esto lo que en B is for Build decidieron aplicar.

La carrocería fue recortada hasta dejar el mínimo posible para andar, así como quitando prácticamente todo menos el volante, asiento del conductor y luces traseras. Además de tener casi una avalancha eléctrica, ¿por qué no medir el tiempo de aceleración de 0 a 60 mph? O lo que en español significa 100 (bueno, 92) km/h.

La versión usada para este experimento fue un Tesla Model 3 Performance, el cual tiene un tiempo oficial de 3.5 segundos para llegar a 60 mph, pero con el peso eliminado, que se desconoce exactamente cuánto fue, lo logra en 2.45 segundos.

Un auto funcional

Aunque lógicamente no recomendamos hacer esto en casa, demuestra que el peso adicional que podamos generar en nuestros coches, con artículos como ropa, objetos cotidianos o compras en la cajuela afectan el rendimiento y eficiencia.

Por otro lado, fuera del apartado de seguridad, el Tesla era completamente manejable en el sentido de que la “mecánica” funcionaba como si nada hubiera pasado. Algunas alertas sobre asistentes de manejo son evidentes, pues no se detecta que los sensores funcionen correctamente, pero las baterías y motor siguen con su operación regular.