Aprender a conducir es una cosa, pero conocer sobre reparaciones de automóviles es otra. A más de una persona le ha tocado tratar de arrancar el carro y que este no responda. La mayoría opta por seguir insistiendo sin llegar a una solución. Por eso aquí te contaremos qué se debe hacer cuando el auto se ahoga, y mucho más.

¿Qué significa que un auto se ahogue?

Es común escuchar que un auto está ahogado. Pero la realidad es que no todos los conductores conocen a qué se refiere esta falla, incluso muchos creen que tiene que ver con la batería, la falta de gasolina u otros problemas que solo les impiden encontrar una solución.

Imagen: Pixabay

Un auto ahogado hace referencia a fallas al momento de arrancar el vehículo y se producen en el momento en que se presiona el acelerador mientras entra la marcha. La razón más común es que la mezcla de aire y combustible no se quema dentro de la cámara de combustión.

Si llegas a estar en esta situación, y tu auto no enciende a los primeros dos intentos, es mejor no continuar insistiendo porque se puede agravar el problema. Asimismo es importante que seas honesto sobre tus conocimientos de mecánica pues quizá lo mejor sea llevarlo con el técnico para que resuelva la falla y después no tener una larga lista de desperfectos.

Leer también: Chang Li S1 Pro no podría circular en México por estas razones

¿Qué puede provocar que mi auto se ahogue?

Existen varios factores responsables de que el auto no encienda, entre ellos, como ya mencionamos, problemas en la cámara de combustión, donde el motor necesita generar una chispa para arrancar, para lo cual se debe generar la combinación de aire y combustible correcta.

Imagen: Flickr

El siguiente factor es cuando el auto tiene una chispa de arranque débil. Dicho elemento es de gran importancia para el encendido y de no producirse con suficiente potencia no podrá encender el motor. Esto suele pasar cuando los cables internos tienen alguna avería, impidiendo el buen paso de corriente.

Otra razón es una falla en la carburación, esto solo sucede en los carros con motor de combustión, el cual se encarga de mezclar el aire y combustible.

El último de los factores que generan el ahogamiento de un auto es la suciedad en los inyectores, si estos tienen restos de carbono, causarán un tapón, lo cual impedirá el encendido del coche.

¿Es posible resucitar un auto ahogado?

De acuerdo con el Centro de Experimentación y Seguridad Vial (Cesvi Colombia), es posible realizar un diagnóstico a un auto ahogado antes de llevarlo a reparar, pero considera que si las fallas continúan lo mejor es dejarlo en manos de un mecánico profesional.

Limpieza de bujías

El primer truco se trata de limpiar las bujías, se debe de empezar retirándolas para después secarlas y con un palillo quitar los residuos que impiden su buen funcionamiento (suciedad encontrada entre la porcelana y la rosca).

Imagen: Pixabay

Verificar de dónde proviene la falla

Es fundamental dar un chequeo cada cierto tiempo al auto con el fin de evitar fallas y saber si la chispa que produce el vehículo cuenta con potencia o no. Lo anterior podría deberse a un problema en los cables, para percatarse de esto solo se necesita colocar una bujía en el capuchón y dejarla en cualquier parte metálica del motor, deberá saltar una chispa, de no hacerlo, es señal de un problema.

Imagen: Pixabay

Encender un auto ahogado

Para lograr encender un auto ahogado se necesita pisar lentamente y hasta el fondo el acelerador, con la finalidad de que la bomba del carburador no inyecte más gasolina. A partir de ese punto se debe girar la llave y esperar unos cuantos segundos para que el vehículo arranque, por último se debe de soltar rápidamente el pedal, aunque si el auto está caliente es recomendable que se pise el pedal de aceleración hasta la mitad.

Si no funcionan ninguna de las opciones anteriores, no continúes intentando y llama al mecánico.

Leer también: Cada cuánto tiempo hay que cambiar las bujías de tu auto

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters