El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) le permite a los trabajadores mexicanos distintas opciones para adquirir y comprar una casa o departamento, de acuerdo con su sueldo y antigüedad cotizando para el Seguro Social.

Pero, recientemente se volvió viral información que asegura que existe la posibilidad de mediante el crédito Infonavit es posible comprar un auto. ¿Qué tan cierto es esto? Aquí te lo contamos a detalle.

La información que circula promete una alternativa que consiste en solicitar tu crédito Infonavit y acudir a una una institución financiera o banco que acepte este crédito como garantía.

Existe una forma de comprar un automóvil con el crédito Infonavit.

Entonces, ¿es posible comprar un coche con mi crédito Infonavit?

El Infonavit ha desmentido esta información y asegura que quienes ofrecen ese servicio por lo general buscan estafar a la gente, ya que de ninguna manera es posible comprar un auto con el crédito Infonavit.

No importa ni el monto ni los puntos que tengas, este crédito no puede utilizarse para comprar un coche, así que no te dejes engañar y evita caer en estafas.

¿Para qué puedo usar mi crédito Infonavit?

De acuerdo con información oficial del Infonavit, tu crédito es válido para:

- Comprar una vivienda

- Construir una vivienda

- Remodelar, ampliar o reparar una vivienda

- Pagar la hipoteca de una casa que hayas adquirido con algún banco

- Comprar un terreno

Si tienes dudas y necesitas más información, puedes consultarla diréctamente en https://infonavitfacil.mx/.

Así que ya lo sabes, aunque existen instituciones que pueden ayudarte a financiar la compra de un auto, el Infonavit no es válido para la adquisición, así que no te dejes engañar y mejor acude directamente a una agencia de autos para que un experto certificado pueda darte la asesoría que necesitas.

Comprar un auto/ imagen: Pixabay

