La planta ensambladora de camiones en Saltillo, Coahuila, con 28 años de producción de la RAM, marcó un hito importante el pasado lunes 31 de julio, al superar la cifra de 5 millones de unidades producidas. Entre ellas, destaca la Ram 2500 Power Wagon con motor HEMI 6.4L V8 Heavy Duty en un color Aqua Blue, un símbolo del trabajo y la dedicación de sus empleados mexicanos.

Habilidades y dedicación que impulsan la calidad

Las habilidades de los trabajadores permiten elaborar productos que cumplen con altos estándares de calidad y que han recibido importantes reconocimientos de la industria automotriz. El equipo está orgulloso por el logro y el trabajo en conjunto que ha llevado a la planta a sobresalir en el competitivo mercado automotriz.

Stellantis México celebra la producción de la Ram número 5 millones

Reconocimiento internacional y el orgullo de México

El reconocimiento internacional de las Ram producidas en la planta de ensamblaje de camiones de Saltillo es evidente en su serie de prestigiosos premios, incluido el premio Texas State of Trucks, el cual ha sido obtenido en más de cuatro ocasiones. Además, el premio Best of Technology Award y el premio Motor Trend Truck of the Year realzan aún más la calidad y tradición de excelencia de estos vehículos.

Estos logros no solo han enaltecido a la marca, sino que también han fortalecido la reputación de México en la industria automotriz global. Los vehículos producidos con altos estándares de calidad demuestran que la mano de obra mexicana es altamente competitiva y se equipara a los mejores fabricantes a nivel mundial.

Con cada vehículo RAM que sale de la Planta Ensamble Camiones Saltillo, se afianza la reputación y se traza un camino hacia el futuro, donde la innovación y el compromiso continuarán siendo fundamentales para alcanzar nuevos logros y mantener el legado en la industria automotriz a nivel mundial.