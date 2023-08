De las muchas cuestiones que se deben tener en cuenta a la hora de comprar un auto de segunda mano, hay dos preguntas que sí o sí se deben hacer: ¿de qué año es el coche? y ¿cuál es su kilometraje?

Estás dos interrogantes no son en vano, pues conocer la respuesta es muy relevante a la hora de comprar un auto para conocer el estado en el que se encuentra y saber qué esperar de él, además de calcular si es justo el precio por el que se oferta.

La siguiente nota tiene el fin de que conozcas qué significa que un auto tenga cierto kilometraje, qué involucra que sea de un año o de otro y si es que hay alguna diferencia a tener en cuenta entre las dos preguntas. Sigue leyendo para enterarte qué es más importante a la hora de adquirir un auto.

Imagen: Istock

¿Qué es el kilometraje?

El kilometraje se refiere sencillamente al número de kilómetros que un auto ha recorrido desde que salió de la agencia, que puede servir como referencia para saber si es necesario realizar ciertos trabajos de mantenimiento así como la durabilidad de un coche.

¿Qué es el año de producción?

Es el año en el que el auto salió a la venta y nos indica su edad. Mientras más años tenga el auto menor es su precio, dado que cuenta con mayor uso que un vehículo de años recientes. A menos que se trate de un vehículo muy especial, el año de fabricación será de gran importancia para tener características que los coleccionistas buscan.

¿Qué importa más, el kilometraje o el año?

Cada uno de estos aspectos tienen sus pros y sus contras. Debes tener varias cosas en cuenta.

De acuerdo con el sitio de Autotrader, para saber sobre el kilometraje debes entender que los autos tienen piezas que están diseñadas para durar cierta cantidad de kilómetros, por lo tanto es muy probable que un futuro relativamente cercano tengas que acudir a cambiarlas.

También depende dónde se recorrieron estos kilómetros, no es lo mismo recorrer una carretera que una ciudad. Si se usó más en la ciudad es posible que sus piezas sufran más desgaste por las múltiples paradas y arranques que tiene el auto en las calles de una ciudad, mientras que en carretera no se suele tener tanto desgaste.

Sin embargo, si un auto está bien cuidado, no es motivo para descartarlo a pesar de tener muchos kilómetros en el odómetro. De hecho, un auto moderno puede durar, en promedio, 400 mil kilómetros si se cuida correctamente. Incluso, los vehículos eléctricos pueden sobrepasar el millón de kilómetros puesto que tienen menos piezas móviles que deban reemplazarse.

Imagen: Freepik

Por otro lado, de acuerdo con AutoBest, se debe resaltar que si un auto es viejo no significa automáticamente que sea malo o vaya a durar poco. La edad del auto puede ser mucha o poca y es precisamente uno de los aspectos que requieren mayor análisis; si el auto es muy viejo es probable que, aunque esté bien y pueda durar mucho tiempo, al mínimo problema que presente es más que probable que las piezas que requiera para su reposición ya no se fabriquen o que el auto mismo no esté diseñado para adaptarse a las nuevas piezas.

Sin embargo, cuando un modelo deja de fabricarse, la marca debe de mantener en stock toda clase de refacciones por algunos años para que quienes tengan ese coche cuenten con la certeza de que será posible mantener en buen estado a su vehículo.

Del mismo modo tiene que ver, sobretodo en la CDMX, el "No circula". Un auto viejo es más probable que no pueda obtener ningún tipo de holograma 0 o 00, y tengas que aceptar a que 1 o 2 días a la semana no podrás usar tu auto.

¿Qué es más importante?

En realidad, no es que una opción sea mejor que la otra, depende mucho de lo que se busque de un auto y también lo que se está dispuesto a pagar. Algunos buscarán un auto que sea confiable a la hora de salir de viaje y que se quiera usar por muchos años, en este caso es más importante el kilometraje.

En otros casos quizá se busque que el auto funcione por una cantidad de tiempo relativamente corta, no se necesite diariamente y no quieras poner al auto bajo mucho estrés o exigencia, en este caso el año importa un poco más. Al final de cuentas esta pregunta se responde con las necesidades de cada usuario.

Finalmente, AutoBest afirma que al momento de comprar un auto, se debe buscar el equilibrio entre ambos factores. Además, es una transacción muy importante y que requiere mucha atención. Te recomendamos tomarlo con calma, saber cuáles son tus necesidades específicas y medir bien pros y contras a la hora de adquirir tu auto. De igual manera, siempre es recomendable llevarlo con el mecánico para conocer el estado real de todos sus componentes y así, tener claro qué reparaciones se tendrán que hacer a futuro.

Imagen: Istock

