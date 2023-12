Para dejar las cosas claras desde el principio, quiero señalar que mis héroes de la infancia no eran superhéroes, eran coches. Crecí en la era de la transformación digital y recuerdo claramente uno de los primeros videos que vi en la entonces nueva red social "YouTube": una compilación de autos japoneses y sus modificaciones.

Entre todos esos vehículos, uno en particular capturó mi atención por su diseño y formas: el Acura Integra. Sin embargo, cuando crecí, lamentablemente el coche ya no estaba en producción, así que me quedé con la imaginación de cómo sería conducir un Integra.

Afortunadamente, hace unos años, Acura anunció el regreso del icónico deportivo de los 90 en un formato más actualizado. Y para mi alivio, no se trataba de un SUV, sino de un sedán familiar que compartía la plataforma del Honda Civic.

Foto: Raúl Silva

Hace poco tuve la oportunidad de probar la versión "normal" del Integra y, siendo honesto, quedé decepcionado. No es un mal producto, excepto por la extraña configuración de la transmisión, pero indudablemente el nombre "Integra" le quedaba grande.

Sin embargo, la marca anunció la llegada de la versión deportiva Type S del modelo. Recientemente tuve la oportunidad de manejar este modelo y, sinceramente, se siente como un automóvil completamente diferente. En estas líneas compartiré mi experiencia con el vehículo y si logra llenar los zapatos de los Integras de hace algunas décadas.

Se ve como un Integra

Finalmente, gracias a todo el espectáculo visual en su exterior, el Integra se ve como debería. Este coche se ha caracterizado por destacarse con alerones grandes, tomas de aire agresivas y colores llamativos. Y precisamente eso es lo que encontré en el nuevo Integra Type S.

El contraste de los calipers rojos, firmados por Brembo, deja claro que tiene los ajustes necesarios para ir rápido, pero también para frenar en menores distancias y ofrecer seguridad.

Foto: Raúl Silva

En cada mirada, hay algo que captura instantáneamente tu atención. Desde la gran toma de aire en la parrilla, el radiador expuesto (al estilo de los JDM de los noventa), hasta los grandes rines de cinco brazos en cromo y un escape triple de gran tamaño. El Integra Type S tiene uno de los tratamientos estéticos más destacados de los últimos años.

Lo que llama la atención de inmediato es el color. Es complicado capturar su verdadera esencia en una fotografía, pero es un tono de amarillo con matices de naranja y cobre que, bajo la luz del sol, brilla como pocos en el mercado. Es tan llamativo que recibimos más elogios por este coche que por el Audi R8 al circular por las calles.

Se siente como un Integra

A pesar de estar basado en la plataforma del Civic y compartir muchos componentes interiores, el habitáculo del Integra Type S está más orientado hacia el conductor. El panel de instrumentos es digital pero cuenta con toques deportivos como tonos en rojo y la computadora de viaje muestra datos de rendimiento deportivo, entrega de potencia y más. Es fácil de comprender y configurar en general.

Foto: Raúl Silva

Sin embargo, lo que roba miradas en el interior no es una pantalla o un material llamativo, sino una palanca de cambios manual ubicada en el centro de todo. Es raro ver un coche con transmisión manual en la actualidad, y el Integra Type S se enorgullece de este elemento con un pomo de aluminio pulido con el nombre del modelo grabado en rojo llamativo.

Se maneja como un Integra

No tuve la oportunidad de manejar un Integra antes, pero sé que este coche debe ser apasionado, deportivo y tener una conexión con el conductor que pocos autos logran. El Integra Type S cumple con creces estas expectativas. Se siente como un vehículo completamente distinto en comparación con la versión normal, que lleva una caja CVT, todo gracias a su transmisión manual de seis velocidades.

Foto: Raúl Silva

El motor, como era de esperarse, es compartido con el Honda Civic Type R que ya no se vende en México, con 315 caballos de fuerza y VTEC para un mejor desempeño. ¿Podría considerarse un verdadero Integra para los críticos? Sí, pero sólo esta versión, ya que es como siempre debió ser: deportivo, ágil, ligero, manual y con un carisma que pocos pueden presumir en la calle.

