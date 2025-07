Porsche nos ofrece un adelanto del que será la versión SUV y completamente eléctrica del conocido Cayenne.

En Autopistas te contamos los detalles al respecto.

El Porsche Cayenne EV rompió records en la prueba de montaña de Shelsley Walsh. Foto: Porsche.

Leer también ¿Cuál es el Toyota más vendido de México?

El nuevo Cayenne EV

Porsche presume un prototipo del que será próximamente un nuevo lanzamiento, se trata del Porsche Cayenne EV en su versión SUV.

Porsche puso a prueba a su nueva creación en la prueba de montaña Shelsley Walsh, la cual se celebra desde 1905.

La subida del Porsche Cayenne por la pendiente asfaltada de Shelsley Walsh estuvo a cargo de Gabriela Jílková, piloto de simulación del equipo TAG Heuer Porsche de Fórmula E. Con poco más de cuatro segundos, la piloto checa logró romper el récord anterior para una SUV en su primer intento.

También, el Porsche Cayenne EV logró superar el primer punto de medición a más de 18 metros del punto de salida en solo 1,94 segundos, hazaña únicamente alcanzada por monoplazas con neumáticos slick diseñados exclusivamente para este fin.

Con los resultados de esta prueba, Porsche promete llevar a su público un muy alto rendimiento.

¿Qué trae de nuevo el Porsche Cayenne EV?

Este auto trae consigo el sistema Porsche Active Ride que se ofrecerá en el futuro modelo. Este chasis activo mantiene la carrocería nivelada en todo momento, incluso durante frenadas dinámicas, cambios de dirección y aceleraciones.

Además, Porsche se propuso diseñar un auto robusto en cuanto a carrocería y capacidad de carga. La marca promete ser el primer vehículo eléctrico de batería en alcanzar una capacidad de remolque de hasta 3.5 toneladas.

Jílková destacó la estabilidad del vehículo. “El tramo es exigente y no perdona errores, no hay escapatorias y el margen de error es escaso, sin embargo , la suspensión activa proporciona una enorme estabilidad y precisión, me sentí segura en todo momento”, declaró.

Sonido de motor V-8

Además, según una publicación realizada por el portal britanico, Autocar confirmó que este prototipo emite de los altavoces sonidos auténticos del motor Porsche V-8 el cual recuerda a los motores de combustión interna.

Dicha información se confirmó gracias a la exhibición del vehículo en el festival de la velocidad celebrado en Goodwood.

Porsche promete que ofrecerá a sus clientes las alternativas híbridas y de combustión para este auto, pero advierte que la versión eléctrica establecerá nuevos estándares en la industria.

Leer también Cuánto cuestan las casetas que se pagarán con TAG en México

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters